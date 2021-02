MYSTERIUM: Ingen visste hvorfor brennhete Linn Svahn falt helt gjennom på VM-sprinten. Foto: Bjørn Delebekk, VG

Romvenninne etter stjernens fiasko: − Det er tøft

OBERSTDORF (VG) Som stor gullfavoritt forsvant Linn Svahn (21) ut av VM-sprinten som sist i semifinalen. Etterpå forlot svensken skistadion uten å snakke med hverken mediene eller treneren.

– Jeg vet det. Jeg har ikke fått pratet med henne, jeg heller. Jeg kan ikke si for mye om det, men jeg tror hun er litt hemmet av skaden hun har hatt, forteller landslagssjef Anders Byström i dialog med VG, Expressen og Aftonbladet.

Svahn har vært glitrende i verdenscupen denne sesongen, både på sprint og distanse. Det er bare snaut fire uker siden den unge profilen slo blant andre Therese Johaug (32) på 10-kilometeren i Falun.

Derfor var overraskelsen stor blant svenskene etter at hun skuffet stort under VM-åpningen, som lagvenninne Jonna Sundling (26) vant foran Maiken Caspersen Falla (30) og slovenske Anamarija Lampic (25). Landslagssjefen tror skulderskaden hun pådro seg i Ulricehamn helgen etter Falun-oppvisningen kan være grunnen til den svake prestasjonen.

– Man merker at hun ikke har siste kraften som hun hadde før skaden. Det er så små marginer at hvis man ikke har det, holder det ikke, sier Byström.

SVENSK LANDSLAGSSJEF: Anders Byström prater her om Linn Svahn. Foto: Joachim Baardsen, VG

Forstår skuffelsen

Her i Oberstdorf var Svahn midtpunktet da Sverige inviterte til medietreff tirsdag ettermiddag, og oppførselen vekket oppsikt:

Romvenninnen Johanna Hagström var personlig storfornøyd med å ha kapret en 4. plass på sprinten, men 22-åringen følte samtidig med både Svahn og Maja Dahlqvist (26), som også røk ut i semifinalen.

– Jeg er overrasket. Jeg vet at de kan så mye mer. Det beviser bare hvor tøft sprint er. Jeg skjønner at de er skuffet. Jeg tror de vil ha revansj igjen til uken, forteller Hagström, som på sin side var svært imøtekommende overfor alle rundt seg på arenaen i Tyskland.

– Du som kjenner Linn godt. Hva tror du var grunnen til at hun ikke lyktes? spør VG.

– Jeg vet ikke helt. Det er ikke lett å konkurrere med press på seg. Hun var storfavoritt, hadde gjerne ikke dagen fysisk og gjorde kanskje noen dårlige taktiske valg. Det er små marginer. Selv om hun har vunnet nesten alle verdenscuprennene (før mesterskapet), betyr det ikke at man bør vinne i VM. Men, ja ... Det er tøft, sier Hagström.

ROMVENNINNE: Johanna Hagström bor sammen med Linn Svahn under VM i Tyskland. Foto: Joachim Baardsen, VG

– Ekstremt press

Landslagssjef Byström varsler at han vil undersøke hva som skjedde med Svahn. Han håper naturlig nok at det svenske stjerneskuddet skal sikre Sverige flere VM-medaljer, etter at Sundling tok torsdagens sprintgull.

– Presset på henne er ekstremt. Hun er 21 år, har vunnet nesten alt og gjort en fantastisk sesong. Dette er ett VM-løp som ikke funker. Det er klart det er synd, sier Byström, som er betenkt over presset som er på skuldrene hennes.

– Det er umulig å si hvordan det påvirker henne i skallen, sier Sveriges landslagssjef.

– Kan formen endres raskt eller frykter du at den ikke vil være bra i resten av VM heller? spør VG.

– Den kan endres raskt. Men det handler også om hva som skjer de neste dagene.

Expressen-kommentator Tomas Pettersson er i alle fall forbauset over torsdagens Svahn-opptreden – både i og utenfor skisporet.

– Det var veldig overraskende for alle. Jeg tror alle som var her hadde henne som den største favoritten til gullet, men hun var jo ikke med i det hele tatt. Vi ble litt sjokkert, sier Petersson til VG.

Svahn har mulighet til å revansjere seg allerede på lørdag. Da skal damene konkurrere over 15 kilometer med innlagt skibytte i Oberstdorfs solfylte løyper.