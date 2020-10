PRATER OM SESONGEN: Onsdag ettermiddag snakket Maiken Caspersen Falla med VG på Lillehammer. Foto: Geir Olsen, NTB

Falla mener FIS er naive: − Utsetter oss for en ekstrem risiko

LILLEHAMMER (VG) Maiken Caspersen Falla (30) er bekymret over at Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil sende utøvere og støtteapparat gjennom 41 konkurranserenn på under fire måneder mens coronapandemien pågår.

– Jeg er veldig spent på hvordan skisesongen blir. Jeg syns det høres veldig offensivt ut, og kanskje litt naivt av FIS, å kjøre en vanlig kalender, sier Falla til VG.

– Fikk dere som utøvere komme med noen innspill til sesongen?

– Nei, ikke som jeg vet om. De utsetter oss utøvere og støtteapparatene for en ekstrem risiko ved å kjøre den terminlisten som er nå. Vi skal reise gjennom så mange steder og flyplasser, hvor det er høy smitterisiko. Det er ganske mange flyplasser vi skal innom i løpet av vinteren, med nedbrutt immunforsvar. Det er min største bekymring, sier skistjernen med 12 OL- og VM-medaljer.

Sammen med resten av folkene i langrennssirkuset skal Falla i utgangspunktet til finske Ruka, Lillehammer, sveitsiske Davos, tyske Dresden, sveitsiske Val Müstair, italienske Toblach og Val di Fiemme, svenske Ulricehamn, finske Lahti, svenske Falun, tsjekkiske Nove Mesto, tyske Oberstdorf, Oslo og den kinesiske hovedstaden Beijing fra 27. november til 21. mars.

I tillegg skal utøverne naturlig nok også oppholde seg hjemme med familiene sine i mellomtiden, noe som øker muligheten for å smitte andre og bli smittet selv. Det bekymrer mange av profilene VG har pratet med.

– Har ikke annet valg

Sprinteren Falla er selv et unikum i langrennssammenheng. I 2014 tok hun olympisk gull. I 2017 ble Lørenskog-kvinnen verdensmester, før hun forsvarte tittelen i 2019.

Nå er målet å bli verdensmester for tredje gang under VM i tyske Oberstdorf i februar. For å klare det er hun nødt til å unngå smitte og karantene.

– Hva skjer hvis et lag blir satt ut av spill fordi en er coronasmittet? La oss si at noen av de største nasjonene som Norge og Sverige blir satt ut. Kanskje har man ikke smørere eller utøvere fordi alle er i karantene, spør Falla.

– Men du tenker at du bare må forholde deg til situasjonen slik den er og reise på rennene?

– Ja, jeg har ikke noe annet valg. Men jeg må prøve å velge ut litt. Jeg er glad jeg har litt erfaring som jeg kan ta av. Det gjør at jeg ikke er så stresset som jeg kunne vært. Jeg er roligere enn før, forteller 30-åringen.

– Sykt trist situasjon

Heidi Weng har blant annet åtte OL- og VM-medaljer, samt to sammenlagtseirer i verdenscupen på merittlisten. Nå er 29-åringen usikker på hvordan den kommende sesongen blir. Etter å ha oppholdt seg hjemme og knapt vært i kontakt med andre enn samboeren sin i coronatiden, må hun ut og reise når sesongen begynner i Finland 27. november.

– Sykkelguttene har jo hatt de fleste store rittene. Det blir spennende å se hvordan det blir for vår del. Det kan være utfordrende når du er på et hotell med andre mennesker enn idrettsutøvere, som er ekstremt forsiktige og nøye på ting. Det er sånne ting, flyturer og litt forskjellig som kan gjøre at man blir smittet. Det blir en annerledes sesong og mer styr rundt det. Man må tenke nøyere over ting før man drar, sier Weng til VG.

I TRENING: Heidi Weng i aksjon under onsdagens økt. Foto: Geir Olsen, NTB

Hun ba for eksempel om å få gjøre dette intervjuet utendørs som et smitteverntiltak.

– Man glemmer kanskje litt av og til at det er en rar periode. Samtidig merker jeg at det er folk det er lenge siden jeg har sett. Det er en sykt trist situasjon, hele greia. Samtidig håper jeg at FIS har kontroll og at alle føler seg trygge. Så håper jeg at vi slipper å omgås så mye mennesker, forteller langrennsprofilen, med visshet om at det er lagt opp til testing foran hver verdenscupkonkurranse.

– Har du bestemt deg for noen spesifikke renn du vil stå over?

– I utgangspunktet var planen å stå over Tour de Ski i år, men det spørs hvilket opplegg det blir. Jeg tror det kan bli mer å tenke på underveis. Jeg er veldig spent når det er så mange skirenn hver helg.

Vil ta grep

Pål Golberg (30) forteller til VG at han er «overrasket» over at FIS ikke har klart å gjøre justeringer i programmet, mens damelandslagstrener Ola Vigen Hattestad (38) ser på terminlisten som utfordrende.

Sistnevnte minner samtidig om at det er de nasjonale forbundene som sitter på rettighetene til arrangementene, noe han mener gjør situasjonen krevende for FIS.

– Jeg tror det vil være renn som ikke blir arrangert på grunn av utfordrende situasjoner, enten fordi nasjoner ikke kommer seg dit eller fordi smittetrykket er for stort. Men jeg er ganske sikker på at det blir VM, og det er hovedfokuset. Valg av bosted vil for eksempel være viktigere enn tidligere. Vi vil søke etter steder hvor vi kan bo mest mulig isolert. Vi må bare gjøre det beste ut av det, sier Vigen Hattestad til VG her på Scandic-hotellet på Lillehammer hvor sprinterne er samlet denne uken.

PÅ LILLEHAMMER: Ola Vigen Hattestad er kvinnelandslagstrener. Foto: Geir Olsen, NTB

Langrennssjef Espen Bjervig er også åpen på at de ulike nasjonale forbundene trolig ville vært nødt til å gi fra seg verdenscuphelger for å redusere antall renn og reiser.

– Hvilken type dialog har dere hatt med FIS om den krevende terminlisten?

– Dette er satt i struktur. Hver vår og høst har FIS møte med alle nasjonene. Da blir terminlisten lagt og rennene tildeles. Når ingen vil gi slipp på dem, ender vi opp med denne situasjonen, at det blir så mange renn. Så kan du si: «Hvorfor kan ikke FIS bare overprøve det?» Slik strukturen er nå, får de ikke gjort det. De har tildelt rennene. Når de har gjort det, kan de ikke trekke det. Det vil kunne få økonomiske konsekvenser, sier Bjervig til VG.

LEDER: Espen Bjervig er langrenssjef i Norges Skiforbund. Foto: Geir Olsen, NTB

Mulighetene

Et annet alternativ er å dele sesongen opp i bolker, slik skiskyting har gjort, for å redusere antall reiser. Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) eier imidlertid rettighetene til konkurransene selv og har dermed et større handlingsrom. I langrenn har FIS altså tildelt ulike nasjonale forbund rennene. Det innebærer blant annet at Norge får arrangere verdenscup både på Lillehammer og i Oslo i løpet av sesongen.

– Noen nasjoner må være villige til å fire, og da vil det være noen som ikke får verdenscuprenn. Ellers må man alternere, og da er det ikke sikkert Norge får to verdenscuphelger hvert år. Og det er ikke sikkert vi er så interessert i å gi fra oss det. Så Norge må også være villige til å bidra inn i fellesskapet for å få det til. Det er sånne ting man kan begynne å tenke på, at noen får arrangere annethvert år, sier Bjervig.

De siste sesongene har de mange konkurransene blant annet bidratt til at stjerner har valgt å stå over flere renn, mens et lag som Italia har blitt hjemme fordi det rett og slett har vært for dyrt for dem å reise overalt. Renndirektør Pierre Mignerey i FIS svarer slik da han konfronteres med bekymringene til de norske utøverne:

– Jeg antar at vi alle er klar over at vinteren vil bli komplisert for alle involverte - utøvere, støtteapparat, mediene og alle som organiserer verdenscupeventer, skriver Mignerey i en kort uttalelse til VG.

Franskmannen var i fjor enig i at det var for mange arrangementer.

– Jeg tror flesteparten av nasjonene er enige i at vi har for mange verdenscuparenaer. Samtidig er det ingen som ønsker å gi fra seg renn. Det vil være nødvendig for alle nåværende nasjoner som organiserer verdenscup å forstå at de må akseptere noen kompromisser hvis vi kollektivt skal klare å optimalisere kalenderen vår, sa Mignerey den gangen.

