SEIERSGEST: Jessica Diggins inn til seier søndag. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Frida Karlsson svarer på kritikken: − Det finnes mange eksperter i TV-sofaene

Linn Svahn (21) sprakk, Frida Karlsson (21) klarte ikke å følge - og Jessica Diggins (29) rykket til seier på jaktstarten i Tour de Ski søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter at Karlsson hadde ligget i teten store deler av løpet, stakk Diggins fra lagvenninnen Rosie Brennan og svensken. Det ble en taktisk triumf for Diggins, som var fullstendig utslitt i mål.

– Jessica gikk et smart løp. Frida bruker mye energi og går i front. Da får de to andre det som de vil. Det er var en liten taktisk bommert av Frida, sier Marit Bjørgen, som ekspert i TV 2. Hun minner om at det er Karlssons første Tour, og at alle må lære.

Anders Blomquist i SVT snakker om det samme på den svenske sendingen:

– Jeg synes hun drar veldig mye. Enten må hun føle seg sterk, eller så synes jeg hun skulle la de andre dra litt.

Det samme gjaldt Johanna Ojala i SVTs «Vinterstudion»:

– Jeg synes at hun kunne sluppet fram amerikanerne. Hun hadde spart energi om hun hadde vært kald.

Frida Karlsson selv svarer Expressen når hun blir fortalt om kritikken:

– Det finnes mange eksperter i TV-sofaene, men jeg kjenner kroppen min best og vet hva mine styrker er.

– Jeg er ikke misfornøyd med taktikken min i det hele tatt. Jeg tror ikke at vi hadde fått samme forsprang til resten av feltet om jeg hadde sluppet fram de andre og latt dem dra. Jeg synes jeg gjør rett i dag.

– Jeg vet at de var nær ved å slippe flere ganger. Det kom de selv og sa etterpå, sier hun til Aftonbladet. Karlsson vil ikke klandre amerikanerne.

Linn Svahn gikk først ut og lå foran i rundt tre kilometer før Frida Karlsson overtok ledelsen. Disse to og amerikanerne Jessica Diggins og Rosie Brennan lå sammen en stund, men etter drøyt fem kilometer måtte Svahn slippe. Karlsson lå i front og amerikanerne valgte å ligge bak henne.

På den siste runden gikk Rosie Brennan i tet og håpet å få ei luke. Men så rykket Diggins fra de to andre da omtrent én kilometer gjensto. Amerikaneren vant til slutt med 5,7 sekunder ned til Brennan og 10,7 til Karlsson.

– Jeg vet ikke hvor jeg tok det fra. Jeg tenkte for hver runde at «nå slipper jeg». Men jeg klarte å følge med, sier Diggins i FIS-intervjuet.

– Vi har et veldig bra amerikansk team, der alle støtter hverandre.

Svahn vant både sprinten fredag og 10 km. fellesstart lørdag, de to første rennene i denne utgaven av Tour de Ski.

Ebba Andersson ligger nå på 18.plass, over to minutter bak teten. Det er en stor skuffelse for svensken, men til Aftonbladet avviser hun at hun har noen planer om å stå av.

– Jeg må forsøke å snu trenden.

DOBBELT AMERIKANSK: Jessica Diggins ligger rett ut etter målpassering. Til venstre Rosie Brennan. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Før rennet søndag vant Slovenia fram med sin anke på straffen mot Anamarija Lampic på sprinten. Derfor startet Linn Svahn 19 sekunder foran Jessica Diggins, og ikke 13 som gjaldt før Lampic vant fram med anken. Frida Karlsson startet 20 sekunder bak Svahn.

Tour de Ski fortsetter i Toblach om to dager.