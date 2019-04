SPRINTESS: Kristine Stavås Skistad, her fra verdenscupsprinten i Drammen i mars. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Stavås Skistad med verdensrekord på 100 meter

HAFJELL/OSLO (VG) Supertalentet Kristine Stavås Skistad (20) gikk som en rakett på 100-metersprinten på Janteloppet − og satte ny verdensrekord på distansen.

Det var i finalen at Stavås Skistad fikk full klaff.

Hun brukte 12 sekunder og 36 hundredeler fra start til mål og vant foran Marte Nordlunde, som i fjor satte verdensrekord på samme distanse med tiden 12.45.

– Det var viktig. Det hadde vært kjipt å dratt hjem uten den, sier den 20 år gamle kometen til VG etter at verdensrekorden var et faktum.

Dette var første gang hun deltok i øvelsen (100 meter sprint) på snø.

– Jeg var litt treg i starten og ikke helt fornøyd der... Jeg føler jeg har mer inne, sier en offensiv Stavås Skistad.

Nå mener hun at kortere sprint er fremtiden internasjonalt, det fordi det er mer spennende å se på og byr på tettere dueller.

– 100 meter kunne også vært fint, sier hun.

På herresiden var det Ludvig Søgnen Jensen som var best. Han vant på tiden 11.22.

På herresiden var også Petter Northug, som har lagt skiene på hylla, med. Han imponerte blant annet det italienske sprintesset Federico Pellegrino, som sto ved siden av VG da Northug tok seg til både kvartfinale og semifinale, og slo blant annet ut svenske Calle Halfvarsson på veien. Men der, i semifinalen, sa det også stopp.

Etterpå spøkte Northug overfor TV 2 med at han ville være med på Norges lag når 100 meter sprint etter hvert ble å finne på OL-programmet om cirka 20 år.

SHOWET: Ludvig Søgnen Jensen feiret Janteloppet-seieren med en gest mot publikum, der han viste at det var han som var best på distansen. I bakgrunnen ser du topp tre på jentesiden. Foto: Nils Mangelrød / VG

Jensen slo blant annet Pellegrino-landsmann Emanuelle Becchis i finalen. Og nå håper den norske vinneren at formatet er modent for verdenscup slik også Northug tok til orde for under presentasjonen av rennet tidligere fredag.

– Om det blir det, er ikke opp til meg, men jeg tror det hadde vært et bra tilskudd til sporten. Man kunne hatt det kvelden før et distanserenn i byer for eksempel. Der er det masse folk, og det er lett å gjøre god TV ut av det. Jeg tror dette er fremtiden, sier Jensen til VG.

Han tror at med perfekte forhold kan skiløpere gå ned mot 10 blank fremover. I dag mente han motvind og at det ikke var isete siste 50 meterne hindret bedre tider.

