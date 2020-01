SKUFFET: Johannes Høsflot Klæbo under jaktstarten i Toblach. Foto: Terje Pedersen

Klæbo reddet inn Tour de Ski-håpet: – To forferdelige dager

TOBLACH/OSLO (VG) Ekspertene tror Johannes Høsflot Klæbo fortsatt har sjansen til å vinne Tour de Ski, selv ser han mørkt på det etter to skuffende dager i Toblach.

Russiske Alexander Bolsjunov var overlegen på jaktstarten i Toblach. Klæbo som hadde et dårlig utgangspunkt fra start, reddet seg inn med en voldsom fart de siste kilometerne, hvor russeren tapte sekunder.

– Det hjelper lite å ta inn ti sekunder på Ustjugov når jeg taper det dobbelte til Bolsjunov. Jeg skal ha noen voldsomt gode dager om jeg i det hele tatt skal klare pallen, sukker Klæbo til NRK.

Tour de Ski-sammendraget: 1. Alexander Bolsjunov

2. Sergej Ustjogov +16

3. Johannes Høsflot Klæbo +26

Foran de siste rennene er Klæbo 26 sekunder bak Alexander Bolsjunov, som vant jaktstarten i Toblach overlegent. Ustjugov på 2. plass er ti sekunder foran Klæbo.

– Det er fortsatt håp for Klæbo, slår Thomas Alsgaard fast i NRKs studio.

Voldsomt tempo

Sergej Ustjugov gikk ut med drøyt 20 sekunders forsprang, men den ledelsen var borte allerede etter tre kilometer.

Landsmannen Bolsjunov gikk fort, og dro med seg svenske Calle Halfvarsson opp. Hans Christer Holund prøvde å henge, men måtte slippe, og brant mye krefter på den høye åpningsfarten.

I tet økte trioen ledelsen, anført av en sprek Bolsjunov, som etter åtte kilometer bare seilte fra de to andre i en oppoverbakke.

I ensom majestet fortsatte russeren bare å øke.

SUVEREN: Alexander Bolsjunov. Foto: URS FLUEELER / KEYSTONE

Reddet seg inn

Johannes Høsflot Klæbo gikk offensivt ut for å ta igjen de tapte sekundene fra nyttårsaften, men etter hvert begynte sekundene å løpe på for trønderen, som mandag sa at han ga opp Tour de Ski-sammendraget.

Men takket være en enorm avslutning, hvor også Bolsjunov stivnet, og tapte mye tid, lever fortsatt håpet.

– I det vi kom til Toblach var Klæbo den største favoritten, etter tirsdagen var det Ustjugov, nå er det Bolsjunov som ser ut som favoritten, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn.

– Vi avskriver han ikke ennå, men det må et mirakel til om han skal slå Bolsjunov, kommenterte Jann Post på NRK om Klæbo.

Sjur Røthe og Hans Christer Holund ble de beste norske på 6- og 7. plass.

Publisert: 01.01.20 kl. 13:41 Oppdatert: 01.01.20 kl. 14:03

