Svensk sensasjon banket Falla: – En «ny Svahn» i svensk langrenn

Maiken Caspersen Falla (29) gikk til finalen med et nødskrik. Der ble hun distansert av den svenske sensasjonen Linn Svahn (20).

I årets første skøytesprint i verdenscupen ble det seier til den svenske sensasjonen Linn Svahn. Falla ble nummer tre, også bak Sophie Caldwell.

– Det er en ny Svahn som er født i svensk langrenn. Hun har imidlertid en «h» ekstra i navn, sier TV 2-kommentator Marius Skjelbæk i det den svenske løperen gikk i mål.

Svahn la grunnlaget for seieren med et sterkt rykk i siste bakke,

– Jeg liker den bakken, og tenkte at jeg skulle gjøre den til min, ler det svenske stjerneskuddet i intervju med TV 2.

– Jeg hadde ikke sjanse til å følge, hun hadde en liten rakett på lur, og enda en ny svenske, hva skal vi gjøre, spøkte Falla i intervju med TV 2.

En ny Svahn

Svahn har tidligere kommentert navnelikheten med langrennslegenden Gunde Svan, altså uten «h» og spøkt med at langrennslegenden ikke er hennes far.

I finalen møtte norske Falla tre løpere fra Sverige med Jonna Sundling og Stina Nilsson i spissen. Ut fra start søkte Falla ledelsen og det var smart. For bak henne gikk Sundling i bakken etter at svenskene nok en gang felte hverandre i en finale. Det samme skjedde under VM-finalen i Seefeld i fjor.

Samtidig presset Falla voldsomt i front inn mot den siste bakken på stadion. Der slo imidlertid Linn Svahn (20) til og skaffet seg luke mot mål, hvor de andre var sjanseløse mot den svenske løperen som var i sin første finale i Verdenscupen.

– Det er fantastisk. Min plan var bare å ta hvert heat og pushe alt jeg hadde. Det gikk bra. Jeg vil trolig smile hele dagen. Jeg er veldig glad. sier Svahn i seiersintervjuet med Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Tung dag for Falla

Det ble en krevende vei til finalen for Caspersen Falla. Hun gikk imidlertid greit gjennom det første kvartfinaleheatet. Samtidig røk Mari Eide ut da hun ble nummer fem lenger bak i samme kvartfinaleheatet.

– Det har vært en jobbedag for meg fra jeg sto opp i dag, jeg var nesten litt glad da jeg trodde jeg røk ut i semifinalen, men jeg er glad det ble finale og at jeg greide å kline til, forklarer hun til TV 2.

Falla mener løypa i Davos er en som ikke passer hennes egenskaper, og sier seg fornøyd med en plass på pallen lørdag.

Tre andre norske jenter gikk også videre fra prologen, men allerede i kvartfinalen var det rett ut for både Tiril og Lotta Udnes Weng. Samtidig var det overraskende at Anne Kjersti Kalvå tok seg videre til semifinale, der hun imidlertid ble nedkjempet av flere svensker.

– Det har vært en gjenganger for Anne Kjersti i år. Hun har sett sterkere ut, sier Petter Northug som er kommentator for TV 2 under verdenscuphelgen i Sveits.

I det første semifinaleheatet gikk det imidlertid bare så vidt Fallas vei, der hun akkurat ble nummer fire. Hun måtte dermed vente på om tiden holdt til finaleplass til det andre semifinaleheatet var unnagjort. Der klarte imidlertid bare de to første å gå under Fallas tid og dermed var den norske løperen som vant i verdenscupåpningen i Ruka.

Sprinten i Davos er kjent for å være tøff for en del løpere på den såkalte mellomhøyden på drøyt 1500 meter over havet i Sveits. Og flere løpere fra Mellom-Europa som har base i høyden, viste styrke.

Samtidig som Norge hadde med to løpere til semifinale, kom imidlertid fem svenske løpere videre.

