Kommentar

Northugs rusproblem: Et viktig valg gjenstår

Av Leif Welhaven

Hvordan Petter Northug opptrer fremover vil være avgjørende for hvordan omdømmet hans ender opp. Særlig viktig blir valget han tar i avhør – der «hvor kom kokainen fra?» er et spørsmål som fortjener et svar.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Om det var nødvendig å ha flere tanker i hodet samtidig for å vurdere Northug-saken før han fortalte sin historie i offentligheten, så er behovet om mulig enda større etter seansen i Trondheim.

Selvsagt er det viktig og riktig at Petter Northug skal få hjelp og støtte når han ber om det. Det er knapt mulig å forestille seg belastningen ved å stå frem som narkoman i offentlighet, etter å ha vært en av landets mest populære personer. Northug var åpenbart godt forberedt, og han svarte stort sett stødig, alle ubehagelige omstendigheter tatt i betraktning.

les også Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem

Men samtidig som det er grunn til å føle med en mann i en livskrise, kom det frem informasjon på pressemøtet det er grunn til å bli eitrende forbannet over.

I tillegg til hva vi visste, erkjenner altså Petter Northug å ha kjørt bil i over 200 kilometer i timen i 80-sonen. Dette har han i tillegg filmet. Uansvarligheten i dette, og graden av fare han har utsatt andre for, er en dimensjon det er viktig at vi ikke glemmer. Ifølge hans forklaring har Northug ikke vært påvirket av noe bak rattet siden forrige sak, som endte med en dom for fyllekjøring i 2014.

les også Dette vet vi om Northug-saken

Så sant det viser seg å stemme at han ikke var ruset da han ble stoppet sist torsdag, vil han styre klar av ett av forholdene i siktelsen. Men det vil i tilfelle samtidig innebære at valget om å kjøre som en villmann ble tatt mens han var klar i toppen, og det er jo også alt annet enn bra. Uansett er risikoen Petter Northug utsatte andre for en høyst relevant del av totalbildet.

Håpløse valg han har tatt får ikke Petter Norhug gjort noe med nå. Men fremtidige valg blir viktige for hvordan han til slutt kommer ut av en uvanlig vond problemstilling. Og her har han handlingsalternativer vi ikke vet hvordan han vil forholde seg til.

Det blir usedvanlig interessant hvilken Petter Northug som stiller i politiavhør. Er det en Northug som viser full samarbeidsvilje, eller en som som velger å beskytte et miljø han aldri burde rotet seg borti?

På pressemøtet kunne Northug henvise spørsmål om hvor narkotikaen han oppbevarte hjemme stammet fra, til at han vil ha dialogen med politiet for seg selv så lenge etterforskningen pågår.

Men hva gjør han om politiet for eksempel lurer på følgende?:

«Hvor fikk du 10 gram kokain fra?».

les også Northug kjørte i over 200 km/t – og hadde 40.000 kroner i bilen

«Hvor har du ellers kjøpt narkotika i månedene du har innrømmet et misbruk?».

«Hva vet du om narkotikanettverk, distribusjonsledd eller eventuelt andre kriminelle forhold i miljøet du har vanket i?»

Det var også verdt å bite seg merke i hvordan Northug svarte på hvorfor han oppbevarte 40.000 kroner i kontanter i bilen. Ok, så ble sedlene vekslet inn fra euro etter en ferie i Spania, men det ble hengende i luften hva han skulle med så mye i cash uavhengig av valuta.

Nå er det å håpe at Northug hjelper politiet på alle måter han kan, og at han er tilstrekkelig motivert over tid til å ta imot hjelpetilbudet som er parat for ham.

For selv om det er fint Olympiatoppen nå stiller et apparat til disposisjon, og at både den ene og den andre vil strekke ut en hånd, vil det på et punkt koke ned til valg Petter Northug selv må ta.

Det løpet er ingen sprint. Petter Northug står overfor livets lengste distanse nå. Det blir også den viktigste.

Publisert: 21.08.20 kl. 19:46

Mer om Petter Northug

Fra andre aviser