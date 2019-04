Hovedlandsrennet er en av sesongens viktigste hendelser for satsende skiungdom. Bildet er fra 2017. Foto: Line Møller

Kommentar

Fluor-floken fører til noe godt

Det er synd dersom bråket rundt fluor under skiene ender med at et sunt tiltak blir skrotet. Men forhåpentligvis kommer det noe konstruktivt ut av det hele.

Intensjonen bak vedtaket om fluorforbud før fylte 16 år fremstår både fornuftig og verdibasert. Det er tatt et valg fundert på kostnader, helse- og miljøhensyn.

Denne dimensjonen er det viktig å ha i bakhodet når man diskuterer hvordan en prisverdig tanke har fungert i virkeligheten.

Dette er jo et praktisk krevende landskap å begi seg inn i, når man velger å forby noe basert på verdier, med begrensede kontrollmuligheter og fravær av sanksjoner ved eventuelle overtredelser.

Slikt kan sette lojalitet og legitimitet i fare, og det vil oppstå en risiko for at enkelte velger ikke å følge forbudet. Det kan for eksempel bunne i frykt for å miste konkurransefordeler, på grunn av mistanke om at andre påfører skiene fluor.

Nå er temaet blitt riktig så betent i Ski-Norge.

Bakgrunnen er stikkprøver som er tatt, og graden av fluorutslag disse viste seg å ha.

For eksempel ga halvparten av de 48 skiparene som ble testet under Hovedlandsrennet utslag for fluor.

Av disse var igjen 50 prosent «rødt utslag» (sterke indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter) og 50 prosent «gult» (indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter).

Hva forteller så dette oss?

Det er det vanskelig å svare kategorisk på.

I retrospekt fremstår det klart at enkelte av de tidligste overskriftene har vært i overkant konstaterende, og at det ikke er dekning for å si at halvparten har jukset, med to streker under svaret.

Det er åpenbart at det kan være feilkilder her, for eksempel benyttet børster som tidligere har vært i kontakt med fluor, og som dermed kan gi utslag.

Samtidig har det formodningen mot seg, i et ekstremt prestasjonsfiksert miljø, at hele problemstillingen kan avfeies med denne typen forklaringer.

Etter all sannsynlighet ligger det både en dose feilkilder og en andel overambisiøse foreldre i potten her, og den nøyaktige fasiten finner vi aldri.

Fremover blir det en stor utfordring for skimiljøet å finne ut hvordan fluorspørsmålet skal håndteres, både prinsipielt og praktisk.

Et alternativ er å vrake hele forbudet, en løsning som eventuelt vil være et trist skritt tilbake.

En annen mulighet er å investere i kontrollutstyr som innebærer at det ikke må sendes utenlands, og for eksempel plassere dette i en mobil enhet.

Men her er det jo et spørsmål om kvaliteten blir god nok, og om man bør gå nye runder om sanksjoner, og eventuelt hvilke, kan gi tilstrekkelig effekt.

Men midt i en krevende sak, er det faktisk også noe godt som kan komme ut av denne ståheien. Trolig vil terskelen for eventuelt å la seg friste til å sikre ekstra glid for poden, ved hjelp av et forbudt produkt, bli høyere som følge av bevisstgjøringen denne diskusjonen medfører.

Slik sett er ting aldri så galt at det ikke er godt for noe - og fluorfritt under ungdommens ski er fortsatt en god grunntanke. Den bør man holde fast ved.

Publisert: 04.04.19 kl. 16:44 Oppdatert: 04.04.19 kl. 16:58