MÅTTE SJEKKE SYNET: Forbipasserende gjorde store øyne og brukte noen ekstra sekunder på å se inn butikkvinduet, da Petter Northug stilte opp som «utstillingsdukke» til ære for VGs fotograf.

Bryr seg ikke om dystre spådommer: − Petter Northug har aldri fulgt strømmen

MAJORSTUEN (VG) Nordmenns kjøpekraft har gått drastisk ned. Tallene for sportsbransjen viser en nedadgående kurve. Det bryr ikke Petter Northug (36) seg om.

– Det er jo motstrøms å gjøre dette, men Petter Northug har aldri fulgt strømmen. Det gjør ikke jeg og vi nå heller, sier den tidligere ski-kongen til VG, omgitt av klær, gamle medaljer og troféer i et lokale på Majorstuen i Oslo fredag formiddag.

Northug har akkurat svart på hvorfor han gjør dette nå.

Lørdag har han bestemt seg for å åpne en såkalt konseptbutikk i en av Oslos travleste handlegater på Majorstuen i Oslo.

Innimellom de travle slagene møter han VG til et lengre intervju om det aller meste – både av privat og sportslig karakter.

Dystre spådommer – fall i sportsbransjen

Det holdt nemlig ikke for 36-åringen og teamet rundt å være i de tradisjonelle sportsbutikkene.

Selv i en tid der det er svært dystre spådommer i norsk økonomi.

Strømprisen har vært skyhøy lenge. Det er høy inflasjon og stigende rente. Det kommer til å gå utover nordmenns lommebok.

Kvartalstall presentert i august viser at sportskjedene omsatte for omtrent 600 millioner kroner mindre enn på samme tid i fjor.

– STOLT: Det sier Petter Northug når han viser frem ett trofé og flere av medaljene fra karrieren i sin nye butikk.

– Vi føler det er riktig tid

XXL-kjeden rapporterte om større varelager enn ønsket, noe som innebar mer kampanjer og mindre lønnsomhet. Northug er imidlertid klar på at en del kunder ønsker å se og prøve produktene før de kjøper dem.

VG spør om han ikke tenker det er merkelig med en slik kostbar nysatsing i en tid der kjøpekraften går ned og det er dystre spådommer for økonomien.

– Selvfølgelig må vi ta i betraktning at vi lever i en vanskelig og uforutsigbar tid, med tanke på det som skjer nå og fremover. Men vi må også hele tiden tenke på hva som er riktig for oss på denne tiden.

– Vi føler det er riktig tid for å komme med en egen butikk. Vi er fornøyd med lokasjon, og så skal vi gjøre mye mer rundt det enn at det er en butikk. Vi kan ha «happenings», eventer, det skjer jo ting med tanke på at det er skirenn og skifestivaler i Holmenkollen. Du kan gjøre mye med en butikk der t-banen er like ved.

Vil til fjells

Northug er i det hele tatt svært travel om dagen. Såpass travel at han nå velger å selge leiligheten i Oslo, omtalt i Adresseavisen torsdag.

Merkevarejobbing, ekspertrolle i TV 2 og ikke minst langløpssatsing koster mye tid og krefter. Han er nesten ikke i hovedstaden, sier han. På spørsmål om hvor han skal flytte da, svarer han slik:

TRAVEL: Petter Northug, her på farten i gatene på Majorstuen i Oslo. Etter intervjuet med VG skulle han blant annet videre til Hamar for foredrag sammen med skihistoriker Thor Gotaas.

– Det valget jeg har gjort nå, med så mye jobbing, reising og farting, så er jeg her bare i perioder. Men basen jeg skal ha blir nok etter hvert mot fjellet. Jeg sier ikke noe mer nå. Jeg kan ikke, sier Northug.

– Ja, på fjellet ut av landet, eller?

– Nei, det er fjellet her i Norge, sier han i fullt alvor.

– Men hvorfor fjellet?

– Som odelsgutt fra gård i Mosvik/Framverran ser jeg på det som riktig retning i henhold til langsiktig plan, som er å ta over gården i 2032.

– Jeg føler ikke det blir for mye

Når VG påpeker at livet han lever nå ikke er spesielt forenlig med hverken kjæreste- og familieliv, svarer han slik:

– Nei, det går ikke, sier han og smiler.

– Men dette er hverdagen som jeg ønsker. Det er mye jobbing, trening og konkurranser. Men det passer som hånd i hanske. Nå har jeg fått planen jeg ønsker fremover. I tillegg til merkevaren er rollene mine veldig spennende. Jeg har selv lagt opp til dette løpet. Jeg føler ikke det blir for mye, men heller en innholdsrik hverdag, sier Petter Northug.