1 / 2 ALLTID I BAKGRUNN: Johannes Høsflot Klæbo på vei ut av stadion etter en trening i Planica. Far Haakon Klæbo følger med i kulissene som alltid. Bakerst står fysioen Megan Stowe. Johannes Høsflot Klæbo, smører Frode Pedersen og pappa Haakon Klæbo. forrige neste fullskjerm ALLTID I BAKGRUNN: Johannes Høsflot Klæbo på vei ut av stadion etter en trening i Planica. Far Haakon Klæbo følger med i kulissene som alltid. Bakerst står fysioen Megan Stowe.

Klæbos viktigste hjelper: − Jeg tror ikke folk skjønner det. Han betyr ufattelig mye

PLANICA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) pyntet på sin utrolige karriere med nok et sprintgull. Men han har også vært gjennom en brutal nedtur og tøffe konflikter med eget forbund. I kulissene er alltid manager-far Haakon Klæbo.

Pappa Haakon klarte ikke å stå i ro da sønnen åpnet Planica-VM med gull i sprinten foran Pål Golberg og Jules Chappaz fra Frankrike.

– Dritrått! Dette har krevd mye jobb. Han har vært dritnervøs, sier Haakon, som sliter å få frem ordene, rett etter målgang.

Johannes blir smått beveget når han ser bildene av senior.

– Det betyr mye for ham også. Det var en lagseier for begge. Vi har stått i det og jeg gleder meg til å få gitt ham en klem etterpå, sier Klæbo.

– Beskriv hva han betyr?

– Jeg tror ikke folk skjønner det. Han betyr ufattelig mye. Det er han som har kontroll på egentlig det meste. Når skoene til lørdagens duathlon skal gås inn, har han de på seg mens han lager mat.

Far- og sønn-forholdet er trolig annerledes enn de fleste andres. Etter Klæbos gjennombrudd i 2016 sluttet Haakon i jobben som adm. direktør i teknologi-selskapet Sky Labs. Siden har Haakon vært den nærmeste støttespilleren, og denne sesongen har de vært ekstra tette.

Klæbo (i motsetning til de andre herreløperne på landslag) satser på et høydetrening-regime som krever rundt 100 døgn i året på steder rundt 1800 meter over havet. Stort sett er duoen alene på tur i en måned av gangen.

– Jeg tror vi har funnet en god balanse og vi har vært gjennom en del. Vi har knekt koden, sier Klæbo.

– Hvordan fungerer rollene som far/sønn og utøver/manager?

– Det går stort sett på skinner. Vi har begge full forståelse, og jeg er bare evig takknemlig for at han gidder å være med på tur i fire uker. Så håper jeg han også koser seg midt opp i det hele, sier Klæbo til VG.

DRØMMESTART: Johannes Høsflot Klæbo slo Pål Golberg og Jules Chappaz fra Frankrike.

Info Klæbo og teamet Navn og alder: Johannes Høsflot Klæbo (26 år) Yrke: Skiløper Bosted: Byåsen, Trondheim Meritter: 5 OL-gull, 6 VM-gull og 61 seirer i verdenscupen Familie-teamet: Far Haakon Klæbo (manager), mor Elisabeth Høsflot Klæbo (tar seg av økonomien), søsknene Ola og Ane (hjulpet til på Youtube og med sosiale medier), morfar Kåre Høsflot (trener), mormor Mildrid (brødbaker) Disse bistår utenfra familien: Arild Monsen (sprinttrener på landslaget), Frode Pedersen (ski-smører) og Lasse Gimnes (PR-rådgiver) Vis mer

26-åringen med fem OL-gull, syv VM-gull og 61 verdenscupseirer omtaler pappaen konsekvent som «faderen».

Haakon Klæbo er «alltid» i nærheten når sønnen nok en gang herjer med konkurrentene.

Men Haakon er også den som er der i de tøffeste øyeblikkene. Den første Klæbo ringer når noe skjer. Som da han ble disket fra VM-gullet på femmila i 2021.

STIVPYNTET: Haakon Klæbo og Johannes Høsflot Klæbo på Idrettsgallaen i 2018.

Haakon er den som tar seg av konfliktene med Skiforbundet, svarer medier og sponsorer. Da krisealarmen gikk i skilandslaget etter corona-sykdom i troppen rett før OL, var han med på å løse logistikken.

Klæbo har uttalt at han ikke har bruker mentaltrener eller psykolog, men at faren er det nærmeste han kommer å ha en. Klæbo uttrykker at stemningen stort sett er på topp og at det er befriende å ha Haakon rundt seg.

TRIO: Morfar-trener Kåre Høsflot, skistjernen Johannes Høsflot Klæbo og pappa-manager Haakon Klæbo.

– Gidder jeg ikke å prate rundt middagsbordet en dag, er ikke det noe problem. Det er bare «faderen», liksom. Det er ganske mye enklere enn å ha med noen andre som du kanskje føle du må tilfredsstille på et annet vis, sier Klæbo.

Han snakker om dager som går veldig på automatikk, den kjedelige klisjeen skiløpere elsker: Trening, spising og soving.

Og skulle det dukke opp noe, tar de «praten».

– Det er lite dårlig stemning. Så er jeg veldig sånn at om det er dårlig stemning, så tar jeg det opp der og da, så er vi ferdig med det. Det verste jeg vet er folk som er langsint og går rundt gnager på noe du bare kunne løst her og nå. Da er det mye bedre å si det som det er. Og er vi uenige, så er vi uenige og går videre, sier Klæbo.

Alternativet er å snakke med moren Elisabeth Høsflot Klæbo. Hun har tatt seg av det økonomiske etter at sønnen slo gjennom og er helt sentral i det som må kalles en familiebedrift.

STØTTESPILLERE: Trener Arild Monsen i prat med mamma Elisabeth Høsflot Klæbo og pappa Haakon Klæbo.

– I midten har du mamma, hun er egentlig limet. Blir jeg irritert eller noe, tar jeg det opp med henne, så må hun ta det videre, sier Klæbo og ler.

– Mamma er viktig, hun fikser litt «alt mulig», som å sørge for at jeg har nok brød og baker energibarer. Hun har ansvaret for økonomien, hvor jeg også er ganske involvert, sier Klæbo.

Mens morfar Kåre Høsflot er trener, lager mormor Mildrid brød til den glutenallergiske utøveren. Søsknene Ola (22 år, artistenen «OKEY») og Ane (20 år, går også langrenn) har hjulpet rundt YouTube-satsingen og sosiale medier.

– Hvordan er det for de andre søsknene når du og far bruker så mye tid sammen?

– Jeg føler det er veldig stor forståelse. En helg nylig var Ane på Norgescup og har med seg mamma. Ola driver litt med sitt. Så er det store deler av sommeren «faderen» er mer med resten, da klarer jeg meg stort sett selv.

– Søster og bror er innforstått med hvordan det er, vi er en veldig forståelsesfull gjeng.

Han ser på Ola og Ane som gode venner.

– Jeg synes ingenting er artigere enn når Ane eller Ola lykkes. Vi er godt sammensveiset, snakker ofte og bruker mye tid sammen.

Klæbo er for øvrig samboer med Pernille Døsvik.

De tetteste utenfor familien er Arild Monsen (sprinttrener på landslaget), Frode Pedersen (ski-smører), Lasse Gimnes (PR-rådgiver) og Per Olav Monseth (hjelper med økonomisk forvaltning).