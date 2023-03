FÅR MYE OPPMERKSOMHET: Frida Karlsson, her avbildet under årets VM i Planica.

Svenskene bekrefter fullt oppvaskmøte etter bråket – Klæbo med knallhard dom

PLANICA (VG) Svenskene har klaget på ski, hatt offentlig uenighet mellom utøvere og smørere, og så sa moren til Frida Karlsson at datteren følte seg kastet under bussen. Det endte i fullt oppvaskmøte på hotellet torsdag kveld.

Johannes Høsflot Klæbo, som selv er svært opptatt av å bruke energien riktig i et mesterskap, er ikke imponert.

– Hva skal man si? De får holde på så mye de vil. Men snakk om energilekkasjer. Det er jo unødvendig. De kunne spart seg for det, sier Klæbo til VG, på spørsmål hva han tenker om det store Sverige-bråket den siste uken under VM i Planica.

Han fortsetter:

– Det blir interesse av det, absolutt. Det blir skrevet mye om. Sånn sett er det jo på en måte positivt, men det er ikke sikkert alle ser det på samme måten, sier han.

KLAR TALE: Fra Johannes Høsflot Klæbo, her avbildet under fredagens stafett i Planica-VM.

Fredag kveld ble det svenske laget til 30 kilometeren i klassisk stil presentert på svenskenes hotell i den lille byen Villach i Østerrike.

Emma Ribom, Linn Svahn, Ebba Andersson og naturligvis Karlsson får gå den.

Øvelsen lørdag setter VM-punktum for de svenske langrennsdamene, som sammen med flere herreløpere, har stjålet overskriftene noen dager for alt annet enn prestasjonene i løypa.

Calle Halfvarsson og Emma Ribom har gjort et poeng ut av at skiene ikke har vært gode nok den siste uken. Halfvarsson kalte faktisk skiparet sitt for «drittski» og at de svenske herrene var «sjanseløse» på lagsprinten.

Da Frida Karlsson også kritiserte jobben «i smørebua» etter fiaskoen på damestafetten, fikk hun et syrlig svar av smøresjefen.

Som om ikke det var nok rykket også moren til Frida Karlsson ut og fortalte at datteren følte seg kastet under bussen av smøresjefen.

Fredag bekrefter trener Stefan Thomson at utøvere, trenere og smørere hadde oppvaskmøte på hotellet torsdag kveld.

Karlsson forteller selv at de pratet ut om løpet.

– Men kan du utdype? Hva kom frem på møtet?

– Vi kom vel frem til at kommunikasjon er viktig og at man vil prate med hverandre i stedet for å prate utad, svarer Frida Karlsson.

Hun fortsetter:

– Det handler om at vi skal prate sammen og kommunisere godt. Men det blir kunstig om jeg skal stå å lyve på spørsmålene jeg får. Iblant går man dårlig på ski, selv om man har gjort alt man kan. Det samme gjelder med smøring. De gjør alt de kan for at vi skal få gode ski. Det arbeidet har jeg full tiltro til. Likevel kan resultatet variere.

– Klæbo mener dere skaper unødvendige energilekkasjer med Calle som klager på laguttaket, dere som klaget på skiene i går. Hva sier dere til det?

– Egentlig svarer jeg bare på spørsmålene deres og gir et ærlig svar, sier Karlsson.

Ebba Andersson svarte følgende på samme spørsmål:

– Jeg kjenner ikke på noen energilekkasje etter det som skjedde i går .Jeg har klart å legge dette bak meg og forsøker å fokusere på morgendagen.

– Hvordan er det da å lade opp til en tremil?

– Da jeg våknet i dag var alt fokus rettet mot i morgen, sier Karlsson.

Klæbo har sin vurdering av hva hendelsene med lite sportslig fokus gjør med mesterskapet for Karlsson.

– Sånn har det vært tidligere også. Det er ikke noe nytt. Hun er en av dem det skrives mest om og hun har levert. Selv om hun ikke gjorde en kjempeetappe i går, så har hun jo fortsatt å ta steg. Hun er absolutt med å kjempe om seieren i morgen, tror jeg. Det blir spennende, sier Klæbo.

Det hører med til historien av svenskene – selv etter oppvaskmøtet torsdag kveld – igjen klarte å stjele overskriftene under herrestafetten fredag.

Først da William Poromaa viste fingeren til en TV-fotograf i målområdet. Senere da Halfvarsson var kritisk til det svenske laguttaket, blant annet fordi han selv ikke følte han hadde noe å gjøre på ankeretappen, ettersom han ikke har følt seg bra i fristil i år.