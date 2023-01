Kommentar

Den trauste touren: Lytt til Northug!

Petter Northug er nå langrennsekspert for TV 2.

Ingen vet mer om showverdien i langrenn enn Petter Northug. Det er all grunn til å lytte når 36-åringen slår alarm om utviklingen av Tour de Ski.

Det var en gang at Tour de Ski var sprekt og spennende. Nyvinningen kom inn i langrennssirkuset og blåste liv i sporten, utforsket grenser og ble et «must» å få med seg i starten av et nytt år.

Nå er det vanskelig å grave frem den helt store entusiasmen for arrangementet.

Det kan nok ha en sammensatt forklaring. Én ting er at touren tidvis lider under at andre mesterskap prioriteres høyere av stjernene, slik at kvaliteten på startfeltet varierer fra år til år.

Det er også litt vel lett å hoppe av underveis, og det kan stilles spørsmål ved om glansen ved å gå på langrennsski opp en alpinbakke falmer med tiden.

Men vel så interessant er den diskusjonen som den tidligere langrennskongen Petter Northug, nå TV 2-ekspert, har reist i spann med kollega og navnebror Skinstad.

De utfordrer strukturen, valget av øvelser, mangel på variasjon og fravær av publikumsappell for mye av tourprogrammet.

«Tour de snork» lød dommen fra Petter Northug, etter at Petter Skinstad hadde skrevet en treffende kommentar med tittelen «Tour de kjip».

Northug har blant annet rettet hard skyts mot den langdryge prologen i åpningen.

Kritikken bygger på at opplegget nå fremstår ordinært, etter at monsterbakken er blant få x-faktorer som gjenstår.

Du kan være enig eller uenig i substansen her, men at det er sunt å diskutere hvordan langrenn kan bli mer attraktivt for flere, burde være hevet over tvil.

Dette er ikke kritikk for å nedsnakke sporten, det er et innspill i kampen for å «make touren great again».

Og det er gode grunner for å la touren skille seg mer ut fra det vi ser resten av sesongen.

Den kampen er det verdt å ta, og det er også stilt et relevant spørsmål om starttidspunktet for arrangementet og behovet for lengre renn som en del av pakken.

Disse diskusjonene har verdi uansett ståsted.

Det fremstår dessverre kontraproduktivt å innta den offerrollen som Federico Pellegrino velger.

Det burde være i alles interesse med et så åpent ordskifte som mulig om langrennssportens plass i fremtiden, uten hårsårhet og skyttergraver.

Selv om Petter Northug selvsagt ikke har fasiten på alt, er det ikke til å stikke under stol at han vet et og annet om hvordan man kan skape interesse rundt langrenn.

Vi er jo der at den tradisjonsrike grenen trues fra mange kanter, og det er neppe en bred seermagnet at Norge er så suverene i herreklassen. Men etter Johaugs exit er kvinnesiden som kjent blitt mer spennende for flere.

Det vi diskuterer her, er imidlertid verken norsk overlegenhet eller styrkeforhold mellom nasjoner. Det handler om hvordan Tour de Ski kan skille seg ut med et positivt fortegn i tv-sofaene.

Et logisk svar på det er nok å være mer tro mot ideen om et grensesprengende annerledes-arrangement, som bruker virkemidler som skiller seg tydeligere fra skihverdagen enn det vi ser nå.

Det er selvsagt lov til å være uenig med salven fra Petter og Petter. For egen del synes jeg de to TV 2-ekspertene er inne på noe helt sentralt.

Kampen om oppmerksomheten blir hardere år for år. Da må alle steiner snus for hvordan langrenn kan klare seg best mulig i en foranderlig tid.