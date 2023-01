KLAR TALE: Fra Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug, her avbildet under den tredje etappen av årets Tour de Ski.

Dyrhaug ber Skiforbundet punge ut for juleoppladning i høyden

OBERSTDORF (VG) Utøverne med best Tour de Ski-forberedelser betalte i underkant av 20.000 og opp mot 40.000 kroner av egen lomme for sine juleopphold i høyden. Det mener Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug blir feil.

– Jeg synes de (forbundet) bør ta en stor egenandel, la oss si 15.000-20.000 kroner per person. Slik at folk kan forberede seg best mulig og de unge løperne får erfaring med høyde. Det vil være ekstremt viktig, sier Dyrhaug til VG.

Han fortsetter:

– Så er det selvfølgelig opp til hver enkelt om de utnytter tilbudet. Men jeg tror flere ville ha optimalisert perioden før Tour de Ski.

UENIGE: Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug og langrennssjef Espen Bjervig.

Info Sammenlagtstilling Tour de Ski etter 3 av 7 etapper: Kvinner: Frida Karlsson, Sverige: 56:06 Tiril Udnes Weng, Norge: +20 sekunder Anne Kjersti Kalvå, Norge: +20 Kerttu Niskanen, Finland: +41 Katharina Hennig, Tyskland: +1 minutt og 23 sekunder Lotta Udnes Weng, Norge: +1:39 Krista Pärmäkoski, Finland: +1:43 Rosie Brennan, USA: +1:45 Heidi Weng, Norge: +1:59 Astrid Øyre Slind, Norge: +2:04 ... 35. Jessie Diggins +4:07 Menn: 1. Johannes Høsflot Klæbo, Norge: 49:27.

2. Pål Golberg, Norge: +37

3. Simen Hegstad Krüger, Norge: +40

4. Didrik Tønseth, Norge: +57

5. Calle Halfvarsson, Sverige: +1 minutt og 11 sekunder

6. Federico Pellegrino, Italia: +1:13

7. Hans Christer Holund, Norge: +1:17

8. William Poromaa, Sverige: +1:23

9. Martin Løwstrøm Nyenget, Norge: +1:31

10. Sindre Bjørnestad Skar, Norge: +1:33 Vis mer

For det har pågått en debatt om oppladningen før Tour de Ski. Emil Iversen hadde ingen god start på de to første konkurransene i Val Müstair på 1600 meters høyde.

Trønderen ladet imidlertid opp i lavlandet.

Ekspert og tidligere landslagsveteran, Martin Johnsrud Sundby, var kritisk til det valget og mener han burde ha akklimatisert seg – det vil si tilpasset seg forholdene i høyden – for å optimalisere før konkurransene.

– Vi snakker om enorme summer

Men et slikt opphold før, under og etter julaften må utøverne dekke selv, bekrefter langrennssjef Espen Bjervig. Også den store stjernen Johannes Høsflot Klæbo.

Han er ikke med på Dyrhaugs oppfordring:

– Vi har et ansvar for eliteløpere, men skal vi betale alt dette så må vi sette det opp mot det vi bruker på para- og breddeidretten, og bærekraft. Alt henger sammen. Men hadde vi hatt ubegrensede midler, så skulle vi betalt for alle.

Han mener forbundet har forsøkt å tilrettelegge så mye som mulig i det samlings- og høydeopplegget denne sesongen. Så hevder Bjervig følgende:

– Et hotellrom i Davos koster mellom 3500-4000 kroner i døgnet i juletiden. Vi snakker om enorme summer om vi skal ha hele troppen liggende der gjennom den perioden.

Info Gjenstående etapper av Tour de Ski: Fire av syv etapper gjenstår: I Oberstdorf (Tyskland): Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Stortalentet Håvard Moseby skulle gjerne tilbragt mer tid i høyden før årets Tour de Ski. Han mener det «absolutt hadde hatt mye å si» å få dekket noe av oppholdet for å forberede seg optimalt.

23-åringen, som er en del av rekruttlandslaget til daglig, forteller at han nok hadde slitt med å reise til Mellom-Europa før julaften.

– Men jeg kunne reist tidligere enn det jeg gjorde og det ville vært gunstigere for en som meg å få det dekket, sier han til VG.

FIKK SJANSEN I TOUR DE SKI: Håvard Moseby, her etter tirsdagens 10 kilometer klassisk individuell start. Der ble talentet nummer åtte, slått av Johannes Høsflot Klæbo med 42 sekunder.

– Det koster mye penger

Lotta Udnes Weng var blant dem som valgte å tilbringe hele julehøytiden i Pontresina i Sveits på 1800 meter for optimale Tour de Ski-forberedelser.

Hun leide leilighet sammen med tvillingsøster Tiril og Anne Kjersti Kalvå.

– Leiligheten kostet vel 15.000 kroner per person. Da hadde vi leiligheten i to uker. Så er det jo mat, men det må man ha uansett hvor i verden man er. Men det er dyrt i Sveits, det også, sier hun smilende og anslår et matbudsjett på rundt 2000-3000 kroner.

OPTIMAL OPPLADNING: For tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng, her under en trening før verdenscuprennene i Oberstdorf denne uken.

På herresiden bodde Sjur Røthe i samme område i Sveits med Pål Golberg og Didrik Tønseth. De boode på sin side på hotell, en noe dyrere løsning enn dametrioen.

– Det koster ganske mye penger å være i høyden i Sveits. Men hvis jeg mener det er det viktigste for min del, så er det ikke kroner og øre det koster mest. Det var det å ikke være sammen med familien, som ble syke før de reiste ned. Det var det som kostet mest.

– Snakker vi om et beløp opp mot 40.000 kroner?

– Du er ikke så langt unna når du tipper der, sier Røthe uten at han vil gå inn på nøyaktig sum.

– God idé å legge til rette

For Emil Iversen handlet valget om å ikke reise til høyden for optimale forberedelser ikke om økonomi. Men han sier dette:

– Det er klart, det koster mye penger. For min del var det ikke det som veltet lasset. Men for mange er det kanskje det, sier han – og er på linje med ekspert Dyrhaug om forbundet bør legge økonomisk til rette:

– Det kan være en god idé å legge til rette for at de som vil til høyden kan få det. Det er tradisjon for at det fungerer når vi konkurrerer i høyden. Det er ikke tvil om at flest mulig døgn er det som gjelder da, sier Iversen.