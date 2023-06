Iivo Niskanen ut av det finske landslaget

Den finske skihelten Iivo Niskanen (31) vil ikke være en del av landslaget under oppkjøringen til en ny sesong.

– Iivo ønsker nå å kjøre en litt annerledes oppkjøring enn før. Det ble bestemt at han ikke skal være med på landslagsaktiviteter under oppkjøringen, men skal gjøre sitt eget opplegg, sa trener Teemu Pasanen på fredag, ifølge avisen Yle.

Langrenn.com har omtalt nyheten i Norge. Det er Niskanen som skal ha gjort valget selv. Det minner om valget til Johannes Høsflot Klæbo, som sa nei til landslagsplassen.

Niskanen står med tre OL-gull, ett VM-gull og åtte seirer i verdenscupen. Sist sesong ble derimot en nedtur foruten VM-sølvet på stafetten med Finland - bak Norge.

Info Finlands landslag Kvinner: Jasmi Joensuu, Anne Kyllönen, Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo og Krista Pärmäkoski Menn: Ville Ahonen, Niko Anttola, Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Arsi Ruuskanen og Lauri Vuorinen Vis mer

Ifølge Pasanen vil Niskanen komme inn i landslaget igjen når verdenscup-sesongen starter siste helgen i november. Kommende sesong er uten mesterskap.

VG har gjennom våren skrevet om at flere langrennsnasjoner - som Norge og Frankrike - har måtte gjøre grep for å takle økonomiske utfordringer. Også i Finland er økonomien trang. Pasanen forteller at budsjettet for treningsleirene er redusert.

– Vi må jobbe best mulig med de ressursene vi har, sier Pasanen.

Sverige, Tyskland og Storbritannia har i motsetning utvidet sine landslag.

