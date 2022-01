forrige

fullskjerm neste NUMMER TO: Heidi Weng i mål bak Natalia Neprjajeva i Val di Fiemme mandag. 1 av 2 Foto: Terje Pedersen / NTB

Opptur for Heidi Weng – måtte rope til Neprjajeva

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Heidi Weng kjempet seg til en 2. plass med god hjelp av enorme ski. Underveis måtte hun gi klar beskjed til vinneren, Natalja Neprjajeva, i den ene motbakken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hun gikk konstant på skiene mine. Da tenkte jeg at jeg måtte gi beskjed om at «jeg må få sparke fra bak». Det gikk bra. Det er sånn som skjer. Jeg håper ikke hun gjør det med vilje, sier Weng til VG.

– Hva sa du da?

– Jeg snudde meg bare og ropte «hey». Men det var ingen sure miner.

– Stoppet det da?

– Jeg lot hun gå forbi, sier Weng og ler.

VG prøvde å stoppe Neprjajeva i pressesonen i solskinnet nedenfor Dolomittene.

– Sorry, jeg snakker ikke så bra engelsk, sa hun og gikk videre til russisk presse.

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener Neprjajeva ikke gjorde det med vilje.

– Neprjajeva har jeg opplevd som stødig og trygg. Har hun gjort noe ufint, tror jeg ikke det er bevisst, sier Iversen.

Neprjajeva leder sammendraget med 72 sekunder til Ebba Andersson før den avsluttende etappen med «Monsterbakken» tirsdag. Weng er Norges beste på femteplass, 1:40 minutter bak russeren.

Info Sammendraget Tour de Ski sammenlagt (5 av 6 etapper): 1) Neprjajeva 1.23,25, 2) Andersson 1.12 min. bak, 3) Niskanen 1.19, 4) Pärmäkoski 1.21, 5) H. Weng 1.40, 6) Jessie Diggins, USA 1.42, 7) Sorina 1.42, 8) Stadlober 1.59, 9) Hennig 2.10, 10) Anamarija Lampic, Slovenia 2.15. Øvrige norske: 11) T.U. Weng 2.16, 14) Kalvå 3.22, 17) Haga 4.29, 24) Theodorsen 5.36, 30) Fossesholm 6.11, 34) Svendsen 6.39. Vis mer

– Neprjajeva har vært sterk i touren og hun kommer til å gå opp bakken i morgen, sier Weng.

Heidi Weng viste tidlig at hun hadde en god dag på VM-stadion i Val di Fiemme og storkoste seg i løypa.

– Jeg hadde helt sinnssykt gode ski. Jeg har aldri hatt så gode ski. Jeg kunne gjøre som jeg ville, sier Weng.

– Alt klaffet. Helt vilt. Det gikk av seg selv. Det var gøy, fortsetter hun.

Men på vei inn på stadion og på oppløpet var Neprjajeva i en egen klasse, og skled mot mål i ensom majestet. Hun vant 3,7 sekunder foran Weng som var strålende fornøyd med pallplassen.

– Det var utrolig gøy å gå. Løpet passet meg perfekt og skia gikk av seg selv, sier Weng til VG.

– Både vi og Heidi er veldig lettet over dette. Vi vet hun har det inne, men hun har ikke fått det helt ut i touren, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

– Wow, kult. Heidi er rå i denne løypa, sier Ragnhild Haga til VG om pallplassen til Weng.

Helene Marie Fossesholm hadde en blytung dag, og endte på 33. plass, nesten to og et halvt minutt bak Neprjajeva. Fossesholm er over seks minutter bak den russiske lederen foran tirsdagens avslutning.

Etter løpet sier Fossesholm til VG at hun er usikker på om hun vil gå «Monsterbakken» tirsdag.

– Det har vært en forferdelig tour, sier Fossesholm.