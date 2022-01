forrige

fullskjerm neste NUMMER TO: Heidi Weng i mål bak Natalia Neprjajeva i Val di Fiemme mandag. 1 av 2 Foto: Terje Pedersen / NTB

Opptur for Heidi Weng: − Helt vilt

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Heidi Weng kjempet seg til en 2. plass med god hjelp av enorme ski. Men hun fikk bank på oppløpet av Natalia Neprjajeva.

Heidi Weng viste tidlig at hun hadde en god dag på VM-stadion i Val di Fiemme. Mandagens 10 kilometer klassisk fellesstart var nest siste renn av sesongens Tour de Ski.

– Jeg hadde helt sinnsykt gode ski. Jeg har aldri hatt så gode ski. Jeg kunne gjøre som jeg ville, sier Weng til VG i pressesonen i Val di Fiemme.

– Helt vilt, sier Weng om skiene.

Men Helene Marie Fossesholm hadde en blytung dag, og endte på 33. plass, nesten to og et halvt minutt bak Neprjajeva. Fossesholm er over seks minutter bak den russiske lederen foran tirsdagens avslutning.

– Jævlig dårlig. Nå for tiden er det ikke så gøy å gå på ski, sier Fossesholm til TV 3.

Både svenske Ebba Andersson og finske Krista Pärmäkoski ledet ved passeringer tidlig i løpet. På fem kilometer var Heidi Weng bare 0,5 sekunder bak Pärmäkoski.

På 6,4 kilometer var det gult og blått og Ebba Andersson tilbake i tet, med Heidi Weng 1,3 sekunder bak. Hun var fortsatt nummer to etter 7,5 kilometer. Men på 8.5 kilometer var hun på 4. plass og utenfor pallen. Men Weng kjempet seg tilbake. På vei inn på stadion og på oppløpet var Neprjajeva i en egen klasse, og skled mot mål i ensom majestet. Hun vant 3,7 sekunder foran Weng som var strålende fornøyd med pallplassen.

– Det var utrolig gøy å gå. Løpet passet meg perfekt og skia gikk av seg selv, sier Weng til VG.

– Både vi og Heidi fortjente dette, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til TV 3.

-Wow, kult. Heidi er rå i denne løypa, sier Ragnhild Haga til VG.

Heidi Weng har 1 minutt og 40 sekunder å ta igjen på Neprjajeva når Tour de Ski avsluttes opp monsterbakken, som er en slalåmbakke, tirsdag. Russiske Neprjajeva leder touren med 1 minutt og 12 sekunder foran Ebba Andersson foran sisteetappen.

Russiske Natalia Neprjajeva ledet touren foran mandagens etappe. Hun var 34 sekunder foran Kerttu Niskanen og 38 sekunder foran Jessica Diggins.

Beste norske var Tiril Udnes Weng, 1 minutt og 21 sekunder bak Neprjajeva foran mandagens renn. Udnes Weng ble nummer 10, og er over to minutter bak i sammendraget.