OPP- OG NEDTURER: Langrennssjef Espen Bjervig (midten), her sammen med en rekke utøvere under 2020-utgaven av Tour de Ski.

Preget av kaos og knallhard kritikk: Nå sier langrennssjefen fra seg oppgaver

Etter tre år i stolen som norsk langrenns toppsjef og voldsom kritikk det siste året, erkjenner Espen Bjervig (49) at han har for mange oppgaver. Nå ønsker han å gjøre endringer i den sportslige administrasjonen.

– Vi er ferdige med corona, vi har ansatt en trenerstab og nå har vi gjennomført evalueringer på alle nivåer. Jeg ser at jeg har for mange oppgaver, og må fristille meg fra noen for å få ledet organisasjonen på best mulig måte, sier Tønsberg-mannen Bjervig og fortsetter:

– Det gjør at vi nå skal jobbe for å få på plass en administrativ ressurs innenfor sport. Jeg ser at vi må gjøre noen strukturelle endringer, både for å sikre utvikling innen toppidretten og det administrative utenfor toppidretten.

Bjervig avviser i dette intervjuet med VG ikke at forbundet skal tilbake til tiden der de hadde en dedikert ansatt landslags- eller sportssjef som Vidar Løfshus. Men dette er for tidlig å si noe om ennå.

GA KLAR BESKJED: NRK-ekspert Torgeir Bjørn, her avbildet for ett år siden.

– Overarbeidet

Det var i 2019 at norsk langrenn gjorde endringer i organiseringen. Da var Bjervig langrennssjef. Den samme tittelen han har i dag. Men den gangen kun med ansvar for marked, økonomi og administrasjon.

Vidar Løfshus hadde inntil da hatt tittelen landslagssjef. Hans oppgaver var rettet inn mot toppidretten. Løfshus var trenernes sjef, kontaktpunktet med Olympiatoppen, hadde siste ord i uttak og var ansvarlig for treningsopplegget.

Da Løfshus ga seg for tre år siden valgte imidlertid langrenn, etter å ha lyst ut jobben, å gi Bjervig ansvaret for alt. Prosessen fikk kritikk. Men det som var sikkert var at en allerede stor jobb ble enda større.

Etter to år med gode resultater ble den tyngende rollen synlig for flere. Da kaoset rådet under sist OL, med offentlig kritikk fra utøvere og flere underpresterte da det gjaldt som mest, tok ekspertene Torgeir Bjørn og Fredrik Aukland bladet fra munnen i NRK.

LANGRENNSSJEFEN: Espen Bjervig under vinterens OL i Kina.

Førstnevnte sa dette om Bjervigs rolle midt i OL-kaoset:

– Det er ikke slik at det er personer som må gå av her. Men dette handler om organisering. Espen Bjervig er overarbeidet. Han har egentlig en umulig oppgave, sa Bjørn.

Også tidligere landslagssjef Løfshus fortalte at han for mange år siden advarte styret i norsk langrenn mot at stillingen som langrennssjef ble for omfattende.

– Du må fokusere kun på sport. Du skal bygge et apparat rundt løperne og trenerne på en ordentlig måte. Jeg sier ikke Espen ikke har gjort det, men han har fått en tøff oppgave. Jeg synes mer synd på ham enn jeg synes han har gjort en dårlig jobb. For det sier jeg ikke, sa Løfshus.

FIKK STOR ROLLE: Etter at landslagssjef Vidar Løfshus (høyre) ga seg i 2019, fikk Espen Bjervig ansvaret for en rekke områder i langrennsdelen av Norges Skiforbund.

– Ser selv at jeg ikke klarer det

Det har Bjervig også funnet ut av.

49-åringen fortsetter riktignok som toppsjef i langrenn.

– Og når jeg er langrennssjef så vil jeg naturligvis ha oppgaver innenfor sport. Det er blant annet naturlig at jeg er med på enkelte verdenscuprenn og der det skjer. Jeg skal være involvert, men vi må få organisert dette på en måte som sikrer bedre oppfølging av det sportslige apparatet, samtidig som andre viktige oppgaver i Skiforbundet blir ivaretatt.

På spørsmål om han har sett at jobben han har hatt er for krevende, påpeker Bjervig at han de siste årene ikke har hatt sine tidligere arbeidsoppgaver og overtatt alle Løfshus’ sine fra 2019.

Han understreker blant annet at Ulf Morten Aune som landslagskoordinator har tatt mye av logistikkdelen knyttet til verdenscup. Per Elias Kalfoss, utdanningskonsulent i forbundet, har hatt et ansvar for kontakten med Olympiatoppen.

– Men det er jo krevende. Toppidretten krever utvikling hele tiden. Da er det viktig å ha en person som er tett nok på og har dialog med de som er på sporten hos oss. Og jeg ser selv at jeg ikke klarer å være det. Det går i så fall på bekostning av andre deler av oppgavene i forbundet, sier Bjervig.

TØFF TID: Spesielt OL i Beijing, med konflikter utenfor skisporet og utøvere som underpresterte, ble vanskelig for langrennssjefen og trener Eirik Myhr Nossum (høyre).

Han legger til at mye har handlet om å komme seg gjennom koronapandemien de siste to årene, men etter vårens evalueringer informerte han langrennskomiteen (styret i norsk langrenn) om sine tanker. De hadde ingen innvendinger mot beslutningen.

– Om det blir en sportssjef og en kopi av den jobben Vidar Løfshus hadde, eller en faglig ressurs, det har vi ikke landet ennå. Men jeg skal involvere alle lederne og sportslig apparat i hvordan vi skal sy sammen den jobben.

– Dette skjer på tampen av en vinter der lite gikk på skinner og enkelte vil hevde at den var svært kaotisk. Kommer dette som en konsekvens av det?

– Da Vidar sluttet for to år siden var vi enige om at vi skulle evaluere dette etter OL-perioden var ferdig. At det ikke går på skinner, om det handler om organiseringen eller at enkelte forsvinner, det er umulig å svare på. Men vi må ta grep for å få en mer helhetlig oppfølging, sier Bjervig.