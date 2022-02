BRONSEVINNER: Johannes Høsflot Klæbo kunne klatre opp på pallen. Han sier at bronsemedaljen er «så godt som gull».

Bronse-Klæbo heiet frem av Iversen: − Viser hvor stor mann han er

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Emil Iversen (30) var langt nede etter vrakingen på 15-kilometeren. Til tross for støyet, var han til stede i løypa og ga Johannes Høsflot Klæbo (26) viktige sekunderinger.

– Han står og roper ved første åpningspunkt at han tror det er en perfekt åpning. Senere i løpet sier han at jeg går fortere og fortere og «akkurat nå går du fortest», forteller Klæbo til VG og andre norske medier.

– På slutten der begynner han å rope at jeg begynner å gå på medalje, og det er da jeg skjønner at jeg er i gang med noe som kan bli bra, forteller bronsevinneren.

– Visste du at han kom til å stå der?

– Ja, jeg gjorde det. Jeg snakket med ham i morges og han sa at han gledet seg til å komme opp og se på, og at han skulle gjøre alt han kan for å heie oss frem. Han trodde at en forsiktig åpning kunne være lurt.

– Han viser i dag at han er en god kompis og en god lagkamerat. Det står det respekt av, sier Klæbo.

Det har vært mye støy etter at Emil Iversen ble vraket til fredagens 15-kilometer.

Iversen hevder at han hadde blitt lovet en plass på laget, men at han fikk beskjed to dager før rennet at han ikke fikk gå.

I et intervju med NRK langet Iversen ut mot egne sjefer etter at han ble vraket fra 15-kilometeren. Trønderen uttalte han føler seg dolket i ryggen.

– Jeg har snakket med ham. Hva skal man si? Jeg får fryktelig vondt av ham. Det er veldig kjedelig å høre, sier Klæbo.

– Han viser i dag hvor stor mann han er her oppe, står ved åpningspunktet og roper at det er en perfekt åpning. Han heier hele veien. Jeg gleder meg til å komme tilbake og snakke mer med ham. Jeg synes ikke det er noe gøy å se at en kompis er lei seg.

Pål Golberg var ikke like imponert over Iversen og skulle ønske at misnøyen kunne holdes internt. Han omtalte situasjonen som «trist».

– Jeg har brukt veldig lite tid og energi på det. Selvfølgelig er det ikke noe gøy, men vi har snakket sammen og blitt enige om at nå er det skirenn som gjelder, sier Klæbo.

Bronsevinneren disponerte løpet sitt meget godt. Han åpnet svært rolig, men gikk fortere og fortere og sikret bronsemedaljen foran Holund.

– For min del har jeg spesielt brukt rennet i Davos (som også er i høyden) som en erfaring, og man blir ikke noe mindre sikker når man snakker med folk rundt som har samme erfaring, sier Klæbo.