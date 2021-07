SYVTIMERSDAG: Johannes Høsflot Klæbo klinket til med 150 kilometer på sykkel og en intervalløkt innbakt i det han beskriver som «årets tøffeste treningsøkt». Totalt brukte han syv timer, men fant tid til en restitusjonsøkt om kvelden. Foto: Skjermdump: Johannes Høsflot Klæbo på YouTube

Slik er Klæbos «helvetesuke»: − Helt på grensen

Skistjernen Johannes Høsflot Klæbo (24) lader opp til ny sesong med et fast innslag: En brutal treningsuke han kaller «helvetesuka».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Slike ekstreme treningsuker motiverer meg. Det å være helt på grensen og utforske hva kroppen og hode tåler, er viktig for meg, og jeg mener det bidrar til å gjøre meg til en bedre skiløper. Av og til så kan det være vanskeligere å motivere seg til en tre timers myrtur en regntung trøndersk høstdag, sier Klæbo.

Nylig delte han og broren Ola Klæbo en videoblogg på Youtube fra «en standard økt» i denne harde uken: 72 kilometer sykling til Kotsøy, så en liten «pause» med tre ganger 20 minutter intervaller på rulleski opp «Bjørgen-bakkene», før han avsluttet med 72 kilometer tilbake til Trondheim på sykkel.

– Totalt tar denne økta syv timer. I tillegg tar jeg en restitusjonsøkt på kvelden, sier Klæbo.

TUNGE TAK: Johannes Høsflot Klæbo etter å ha fullført det tredje og siste draget opp «Bjørgen-bakkene». Foto: Skjermdump: Johannes Høsflot Klæbo på YouTube

Han sier det er han og morfar Kåre Høsflot som legger planen, og sprinttrener Arild Monsen er også involvert.

Sammen med familien har Klæbo feriert på Helgelandskysten, men rakk likevel å logge inn 25 treningstimer. I «helvetesuken» kjørte han imidlertid på med hele 40 timer på seks dager.

– Uken består av vesentlig mer trening enn en normal høy treningsuke for meg. Enkelte av øktene er mer enn dobbelt så lange som en normal langtur. På noen av øktene hadde jeg med meg treningskompiser, men denne gangen kjørte jeg flere økter enn normalt alene. Det betyr at man må arbeide litt med seg selv, noe som var et bevisst valg, sier Klæbo.

I videobloggen får medaljegrossisten servert et lass med fiskekaker og en salat, etter å tidligere ha filmet at han slet seg gjennom fire brødskriver til frokost før maratonturen på sykkel.

– Den største utfordringen denne uken er å få i seg nok næring. Med så store treningsmengder, så forbruker kroppen mye energi. For å få nytte av treningen så er det viktig å få i seg nok mat og drikke. Under en slik uke er jeg avhengig av å ha et støtteapparat som kan hjelpe meg, sier Klæbo.