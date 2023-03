1 / 6 SØLVJENTE: Anne Kjersti Kalvå. forrige neste fullskjerm SØLVJENTE: Anne Kjersti Kalvå.

VM-sølv til Anne Kjersti Kalvå: − Helt uvirkelig

PLANICA (VG) Anne Kjersti Kalvå sikret seg sin første individuelle VM-medalje etter et kjemperykk på slutten. Ebba Andersson gjorde som Therese Johaug hadde for vane. Svensken slo knockout på resten av feltet før halvveis på tremila.

– Helt uvirkelig, sier Kalvå til NRK.

– Denne dagen har vært målet mitt siden jeg jeg fikk corona i Tour de Ski, sier hun. Anne Kjersti Kalvå mistet også fjorårets OL på grunn av pandemien.

– Det siste året har vært helt spinnvilt. Det er nesten så jeg glad for det som skjedde, sier hun og takker lagvenninner og trenerteamet for støtten.

– Helt fantastisk. Dette betyr mye for Anne Kjersti, sier trener Stig Rune Kveen mens trenertårene presser på.

– En jentedrøm går i oppfyllelse, sier NRK-ekspert Therese Johaug. Resten av de norske laget kastet seg med i jubelen etter at trønderen fra Lundamo endelig hadde lykkes.

– Jeg er så imponert, sier Johaug og husker tilbake til når hun bar frokost på døren da corona-sykdommen rammet henne i forkant av OL i fjor. Begge gråt.

– Ett år senere står jeg her og hun står der gravid og skal gifte seg. Det har vært et stort år for oss begge to, sier Kalvå.

30 år gamle Kalvå fulgte opp torsdagens stafettgull med sin første individuelle medalje i et mesterskap. Hun knakk Frida Karlsson og tre andre løpere mot slutten. Karlsson jaget hardt, men klarte ikke å hente Kalvå. Det ble bronse på svensken som nå har tatt åtte individuelle VM-medaljer uten å ta gull.

Andersson fikk revansje for torsdagens stafett hvor Andersson snublet i egne ski, brakk en stav, og Sverige havnet på en skuffende bronseplass. Ebba Andersson gjentok VM-gullet fra 15 km med skibytte for en uke siden.

Anne Kjersti Kalvå kjørte på den i den siste langbakken og sprengte en gruppe på fem.

– Det var hennes mulighet. Hun ser veldig bra og innbitt ut, meldte Therese Johaug mot slutten av løpet.

I ENSOM MAJESTET: Ebba Andersson går solo.

Therese Johaug har dominert 30 km totalt i de siste mesterskapene. Hun vant to VM før hun avsluttet karrieren i mesterskap med OL-gull på tremil i fjor. Nå sto tronen ledig etter Johaug, Marit Bjørgen og Justyna Kowalczyk – alle tre med fem titler på distansen i VM og OL.

25-åringen fra Solefteå må kalles den nye distansedronningen. Hun drar fra Slovenia med to gull og to bronse på sine fire VM-starter. Den historiske VM-vinneren på 10 km, Jessie Diggins, droppet VM-avslutningen for å dra hjem til familien i USA.

Med fire gull og 11 medaljer har Sverige har gjort sitt beste mesterskap i kvinnelangrenn noen sinne. Den tidligere rekorden var to gull og syv medaljer fra VM for to år siden..

Forhåndsfavorittene Ebba Andersson, Frida Karlsson og Kerttu Niskanen tok kommandoen tidlig, men hele det norske gullaget fra stafetten fulgte dem tett i den første av fire runder.

Ingvild Flugstad Østberg fikk tidlig en muntlig advarsel for obstruksjon i rennet. Hun hadde i likhet med Tiril Udnes Weng trøbbel med å henge med da Ebba Andersson dro til for alvor etter en drøy mil.

Også Karlsson fikk trøbbel. Øyre Slind falt bakover. Mens Kalvå var nærmest Andersson sammen med Niskanen og Rosie Brennan. Men strikken røk snart også for denne trioen.

Ebba Andersson lå 19,8 sekunder foran Kalvå etter skibyttet halvveis i løpet. Trønderen holdt på å falle på vei ut fra byttet. Men skiene til Kalvå gled meget godt.

Frida Karlsson og Linn Svahn kom seg likevel raskt opp til hennes gruppe. Dermed var det fem løpere i kampen om de to siste medaljene.

Astrid Øyre Slind viste seg frem på den første runden. Trønderen stilte igjen med korte bukser og avkappede ermer på skidressen.

– Jeg hadde ikke stilt i shorts. Men jeg er frysepinne. Det er viktig å kle seg komfortabelt, mener Therese Johaug.

Øyre Slind endte på 8. plass nesten to minutter bak Ebba Andersson. Søndag går hun Vasaloppet i Sverige. Ingvild Flugstad Østberg og Tiril Udnes Weng endte på 12. og 13. plass i VM-avslutningen.