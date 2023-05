Anna Svendsen i ski-VM i Planica i vinter.

Svendsen inn på utviklingslag i Nord-Norge – Theodorsen ikke med

Anna Svendsen (33) fikk ikke fornyet tillit på elitelandslaget i langrenn og skifter beite til utviklingslaget Team Elon Nord-Norge.

NTB

Svendsen er en av fire kvinner som er tatt ut på laget. Tre menn gjør at laget teller sju utøvere.

Anna Svendsen har sin styrke i klassisk sprint, men det hun gjorde sist sesong var ikke godt nok til at fikk fortsette på landslaget i nok en sesong.

– Jeg hadde en dialog med Team Aker Dæhlie, men vi kom aldri så langt at det ble et konkret tilbud. Jeg fikk en litt dårlig magefølelse, og er sikker på at Team Nord-Norge er det beste for meg nå, sier Svendsen til iTromsø.

Silje Theodorsen var sist sesong en del av Nord-Norge-laget, men er ikke med denne gangen. Theodorsen kom heller ikke med på noen av landslagene, men bekreftet etter sesongslutt at hun hadde tilbud fra flere aktører.

Det er ikke kjent hvor hun havner neste sesong. Theodorsen fikk sitt internasjonale gjennombrudd sist sesong.

Veteranen Finn Hågen Krogh er en av de tre mennene som er tatt ut.

Dette er Team Elon Nord-Norge:

Kvinner: Anna Svendsen (Tromsø), Synne Arnesen (Tromsø), Ingrid Andrea Gulbrandsen (Bardufoss og Omegn), Ingeborg Anberg Stenersen (Kvaløysletta).

Menn: Preben Horven (Bossmo og Ytteren), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Johann Lien Nordeng (Alsvåg).