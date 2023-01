GOD START: Frida Karlsson er i delt ledelse i Tour de Ski etter to av syv etapper.

Karlsson svarer på finsk kritikk: − Gå selv, idiot

VAL MÜSTAIR (VG) Den tidligere finske skiløperen Jari Isometsä er svært skeptisk til hvordan Frida Karlsson legger opp distanseløpene sine.

– Frida Karlsson virker helt enkelt ikke å kunne lære. I minst tre år har jeg fulgt henne, og samme feil gjentas hele tiden, sier Jari Isometsä ifølge den svenske avisen Expressen.

54-åringen tok tre OL-bronser på stafett med Finland og har fire verdenscupseirer. Han var en av de finske løperne som ble dopingtatt under VM på hjemmebane i 2001. Nå er Isometsä ekspert for den finske TV-kanalen MTV.

KRITISK: Jari Isometsä er ikke imponert over Frida Karlssons taktiske evner. Her fra ski-VM i Lahti i 2001.

Frida Karlsson er kjent for å åpne løp tøft. For tøft, ifølge Isometsä. Han viser til 10-kilometeren på Lillehammer hvor Karlsson ledet i starten, men ble nummer tre etter å tapt sekunder mot slutten.

Også på søndagens jaktstart i sveitsiske Val Müstair pangåpnet Karlsson. Hun startet som femtemann, 19 sekunder bak Nadine Fähndrich, men etter kun tre kilometer var hun i tet etter en pangåpning. 23-åringen førte an store deler av løpet, men på oppløpet ble hun slått av Tiril Udnes Weng og Kerttu Niskanen.

Info Tour de Ski-stillingen Tour de Ski (2 av 7 etapper): 1) T. U. Weng 31.13, 2) Niskanen 0.00 min. bak, 3) Karlsson 0.00, 4) Kalvå 0.02 bak, 5) L. U. Weng 0.22, 6) Hennig 0.42. Øvrige norske: 9) H. Weng 1.03, 10) Slind 1.04, 22) Theodorsen 1.38, 23) Myhrvold 2.00, 49) Myhre 2.56, 55) Bergane 3.25. Vis mer

– Hadde jeg vært treneren hennes skulle jeg tatt en lang prat om hvordan man skal gå rent taktisk. Det føles unødvendig ut at hun gjør samme feil hver gang, sier Isometsä.

Overfor Expressen svarer Karlsson på kritikken fra finnen.

– Gå selv da, idiot, sier Karlsson – etterfulgt av en latter – ifølge avisen.

Etter to av syv etapper leder Karlsson touren sammenlagt – delt med Udnes Weng og Niskanen.

Karlsson snur på kritikken om for harde åpninger og mener dette løpsopplegget er nøkkelen til suksessen hennes. Hun påpeker at hun ikke samler på tredjeplasser og innstillingen er å «alltid gå for det».

– Jeg vet at jeg gjør mine beste løp når jeg åpner hardt, og når jeg har en bra dag kan jeg holde den farten hele veien, sier Karlsson.

Hun har foreløpig seks VM-medaljer (ett gull på stafett), OL-bronse på stafett og fem seirer i verdenscupen.