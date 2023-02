SUKSESS: For Kristine Stavås Skistad, her etter seieren på klassisk sprint i franske Les Rousses sist lørdag.

Skistad sier nei til landslagets VM-oppladning: − Hun bryr seg lite om synsing fra høyre og venstre

Den norske VM-troppen lader enten opp i høyden i Mellom-Europa eller på Skeikampen i Norge. Kristine Stavås Skistad (23) går imidlertid sine egne veier.

For etter en fantastisk verdenscuphelg i Frankrike, der hun satte samtlige svensker på plass og ble hyllet av en amerikansk ekspert, sier Skistads personlige trener Lage Sofienlund følgende til VG om de neste VM-forberedelsene:

– Hun kom hjem til Konnerud på mandag og her blir hun værende frem til avreise Planica. Hun skal ligge til lading i «hula» si, i vante omgivelser og gjøre de tingene man føler har gått bra til nå.

Tirsdag ble 23-åringen klar for VM etter sterke resultater i sprint. De siste ukene har hun rukket å bli norgesmester og ta sin aller første verdenscupseier noensinne.

SKISTAD-TRENER: Lage Sofienlund, her avbildet under NM på Gjøvik, der Kristine Stavås Skistad tok gull på sprinten.

Info VM-uttak, kvinner: Helene Marie Fossesholm

Ragnhild Haga

Anne Kjersti Kalvå

Kristine Stavås Skistad

Astrid Øyre Slind

Ane Appelkvist Stenseth

Anna Svendsen

Silje Theodorsen

Heidi Weng

Tiril Udnes Weng

Lotta Udnes Weng

Ingvild Flugstad Østberg Vis mer

Nå seiler Skistad opp som det største norske medaljehåpet på sprint i det kommende mesterskapet i Slovenia.

Flere av de norske dameløperne som er klare for VM, konkurrerer i italienske Toblach kommende helg og blir værende i Italia for å trene frem mot mesterskapsstart 23. og 24. februar.

Men en utøver som Heidi Weng skal lade opp på Skeikampen sammen med store deler av herrelaget for å lade opp og trene sammen i forkant av Planica-VM.

Grunnen til at Skistad velger noe annet enn alle andre, handler om Skistads behov for ro, nærheten til treningsanlegget og øktene hun kjenner til, sier Sofienlund, som videre påpeker at hun trenger den rytmen hun har hatt i sin egen hverdag i hele år.

– Det er noe av det som imponerer meg mest med Kristine. Hun har utviklet en evne til å lytte «innover». Hun tar valg basert på hva som oppleves rett for henne.

– Hun bryr seg lite som synsing og meninger fra høyre og venstre. Hun står i den følelsen hun har selv.

Sofienlund forteller at landslagsledelsen ikke har hatt noen innvendinger mot oppladningen de nå velger.

– Det er litt av den friheten man har når man står utenfor landslaget også. Da har man muligheten til å styre sin egen skjebne. Man trenger ikke føle på om man burde vært et annet sted og gjort noe annet.

Sofienlund mener det Skistad taper på å ikke lade opp med landslaget er et nettverk med ressurspersoner, som medisinsk og fysisk apparat som sørger for at alle ting er tilrettelagt og optimalisert til enhver tid.

I tillegg til at hun ikke får matchet seg mot noen av de beste sprinterne i verden, som tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng.

– Så får du altså friheten til å styre selv og får følge den magefølelsen og muligheten til å gjøre det du mener er rett til enhver tid. Det forandrer seg ikke om det er VM, nasjonal åpning, eller verdenscup. Det er de samme tingene som fungerer.

Skistads trener er klokkeklar på at eleven bør ha enda mer inne når det braker løs med sprint den 23. februar.

– Vi kjenner på en følelse av at det ikke er godt nok. Vi må komme oss på jobb de neste ukene. Det er mange gode norske, finner, amerikanere, svensker, en sveitser, som kommer til å være bedre og heve seg til VM. Det må Kristine også.

– Den jobben starter allerede onsdag morgen. Men det er noen svensker der ute som skal få leve med det store favorittstemplet i VM. Vi føler veldig på at vi er i angrepsposisjon og at andre har mye å tape, sier Sofienlund.