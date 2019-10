Rettssaken etter VM-skandalen: Max Hauke benekter skyld i bedrageri

Den tidligere langrennsløperen Max Hauke erklærte seg skyldig i doping da rettssaken mot ham ble innledet onsdag, men benektet skyld i bedrageri.

Rettssaken i Innsbruck er resultat av «Operasjon Aderlass», etterforskningen av en internasjonal dopingring som ble offentlig kjent da politiet slo til mot flere utøvere under ski-VM i Seefeld i slutten av februar. Hauke ble pågrepet med nål i armen under en blodoverføring.

27-åringen medga i retten onsdag at han hadde benyttet både bloddoping og veksthormoner for å bedre sine prestasjoner, men han avviste at han har brutt den østerrikske loven som gjelder bedrageri innen idrett ved å jukse seg til 50.000 euro (vel en halv million kroner) i premie- og sponsorpenger ved hjelp av de ulovlige metodene.

Haukes forsvarer hevdet at det meste av pengene tiltalen refererer til kom fra avtaler som ikke var prestasjonsavhengige, og der han kun forpliktet seg til å profilere sponsorens logo.

Tiltalen mot Hauke har en strafferamme på fengsel fra seks måneder til fem år.

«Operasjon Aderlass» (årelating) var en etterforskning av en tysk lege som hjalp utøvere å bedrive bloddoping. Det er kjent at 21 utøvere fra åtte land og fem idretter er involvert.

Norske Trond Nystad jobbet i en lederrolle i det østerrikske skiforbundet frem mot og under VM i Seefeld. Han sluttet i jobben etter at saken sprakk.

I mars mottok han et brev der dopingavslørte Max Hauke (26) skriver at nordmannen, som kan bli Norges neste landslagssjef, kunne stoppet ham fra å bli en juksemaker. Det fortalte Nystad om på et antidopingseminar i Norge noen uker etter skandalen midt under Ski-VM. Foruten Max Hauke gjaldt dette også lagkameraten Dominik Baldauf, to estiske løpere og kazakhstaneren Alexej Poltoranin.

Etsiske medier har også nylig meldt at den estiske skitreneren Mati Alaver må møte i retten anklaget for å ha initertiert doping for fire utøvere. Deler av etterforskningsmaterialet skal stamme fra dopingetterforskningen i Tyskland og Østerrike, som også omfatter VM-utøverne i langrenn.

