Landslagstreneren: – Det er klart Kristine helst ville ha vært på elitelaget

HOLMENKOLLEN (VG) Trener Ole Morten Iversen synes det er riktig at skikometen Kristine Stavås Skistad (20) spares for treningsmengdene på elitelaget.

– Det er klart at Kristine helst ville ha vært på elitelaget. Hvis hun hadde sagt noe annet, hadde det vært rart, sier landslagstreneren når VG snakker med ham etter at Norges Skiforbund har presentert sine lag for neste vinter.

Hele tre nye fjes kommer inn på landslaget – men Kristine Stavås Skistad er ikke blant disse. Det overrasket mange på Holmenkollen Park Hotell.

– Hun vet at hun er god nok, men hun ser at det er utfordringer. Kristine har ikke prøvd å skrike seg til noen plass på laget. Jeg tror hun kommer til å se at dette opplegget blir bra. Det blir litt styr nå, men etter hvert får hun ro og fred i forberedelsene.

– Hvilke utfordringer?

– Husk at kvinnelaget i Norge ligger på et ekstremt nivå treningsmessig. Ingen skjønner hvor tøft det er. Ingen lag i verden er i nærheten av det. Treningstrykket er veldig stort. Det er i seg selv en utfordring for ei ung jente, selv om Kristine trener godt.

– Hun er relativt svak på det som det norske kvinnelaget er ekstra høyt på – masse trening, masse halvharde langturer, tøffe intervaller.

Ole Morten Iversen mener at Kristine Stavås Skistad likevel kommer til å få den matchingen hun trenger.

– Hun kommer til å være mye sammen med oss. Et nøyaktig opplegg er ikke spikret, men Kristine kommer til å få et spesialsydd opplegg.

– Gjør dere dette av frykt for det kunne bli for mye for henne?

– Jeg liker ikke å bruke ordet frykt, men ved å vente ett år kan hun forberede seg treningsmessig i den takten som passer. For totalbelastningene mener vi at dette er det beste. Vi har vurdert dette veldig nøye, fortsetter landslagstreneren for kvinner.

– Vi tenker på det som kan gagne Kristine best fram tid – om fem-seks-syv år.

Ole Morten Iversen innrømmer at de gjør dette av frykt for å bomme med et fremtidig ski-ess.

– Om vi bommer nå, så har vi ikke gjort noen feil. Men hvis vi hadde bommet motsatt vei, ville det kunne ha hatt større konsekvenser over lengre tid. Det kunne være skade eller at hun gikk på en smell som det ville være mye vanskeligere å hente inn. Dette er nøye vurdert, sier Iversen.

Selv sier Kristine Stavås Skistad til TV 2 at avgjørelsen ikke kommer som noe sjokk.

– Jeg trodde etter VM at jeg kom til å få være med, men de mener at det ikke er det beste for meg. Da må man høre på det. De mener det er best, så da får man tro på det, sier hun.

Som Iversen sier til VG så mener hun at hun er god nok for elitelaget.

– Jeg trodde selvfølgelig jeg kom inn, men det er visst seks sprintere som tydeligvis har bevist litt mer enn det jeg har, sier hun til TV 2.

I motsetning til Kristine Stavås Skistad, kom tre nye kvinner inn på landslaget: Ane Appelkvist Stenseth (24), Anna Svendsen (29) og Lotta Udnes Weng (22).

