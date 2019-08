LOVER IKKE OL-SATSING: Therese Johaug under damelandslagets treningssamling i Torsby forrige uke. Foto: Tommy Pedersen/TT / TT NYHETSBYRÅN

Johaug usikker på videre satsing: – OL-gullet betyr ikke så mye

TORSBY (VG) Therese Johaug (31) er ikke sikker på at hun satser mot OL i Beijing om to og et halvt år. OL-gullet betyr ikke lenger så mye for skistjernen.

Det forteller Johaug på damelandslagets samling i Torsby. For på spørsmål om hun definitivt satser mot OL i Beijing i 2022, svarer Johaug:

– Nei, jeg er ikke der. Det kan hende jeg gjør det, men det er ikke slik at jeg sitter her nå og tenker at dit skal jeg, sier Johaug til VG.

Johaug har et OL-gull i stafett fra 2010 og har også både sølv og bronse individuelt. Samtidig har hun ti VM-gull, flere seire i verdenscupen sammenlagt og Tour de Ski-triumfer. Individuelt OL-gull er nå det eneste Johaug mangler.

Og skiløperen var utestengt fra langrennssporten på grunn av sin 18 måneder lange dopingutestengelse da Bjørgen ble historisk under vinterlekene i Pyeongchang i 2018. Likevel er ikke Johaug sikker på at OL blir målet fremover.

– Jeg kjenner at OL-gullet betyr ikke så mye, som det gjorde før. Det viktigste har det bra trives med det jeg driver med og at det gir meg noe å konkurrere, være på reise og trene, sier Johaug.

SATSER MOT NY SESONG: Therese Johaug under skitrening i skitunellen i Torsby forrige uke. Foto: Tommy Pedersen/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hun var preget av press og nervøsitet på vei mot sist vinter, da hun skulle tilbake i langrennssporten etter to sesonger ute. Det endte med tre VM-gull og total dominans gjennom hele sesongen.

– Det jeg presterte i vinter er større enn et OL-gull for min del, sier Johaug da VG prater med skiløperen om satsingen videre fremover.

Johaug gjør det klart at hun ikke lover noenting fremover, utover at hun satser denne vinteren. Hun er usikker på hvor mange år det blir i skiløypene fremover og at det kommer an på hennes motivasjon og at hun presterer.

– Jeg har opplevd så mye at den dagen jeg kjenner at det er nok, så bare gir jeg meg, sier Johaug som var knusende overlegen sist vinter:

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener det er avgjørende for Johaugs videre satsing at motivasjonen må være på plass.

– Therese begynner å bli godt voksen og det er lov for henne å begynne å tenke seg om også. Fysiologisk og fysisk er jeg helt sikker på på at hun kan holde på i mange år. Hun har en kropp som tåler «juling» noen år til. Hun er aldri syk eller skadet så hun vil tåle rovdrift noen år til, men da må hodet henge med, sier Iversen.

Han påpeker at Johaug går «all-in» inn for satsingen for hver ny sesong og at det koster mye.

– Jeg håper og tror at hun vil være med noen år til, sier Iversen.

Landslagstreneren fastslår at Johaug har vært av uvurdelig verdi for laget som målestokk på trening det siste året, etter at Bjørgen ga seg for halvannet år siden.

– Hadde vi tatt henne bort fra resultatlistene så hadde det sett dårligere ut for norsk damelangrenn også, sier Iversen om Johaug.

Publisert: 21.08.19 kl. 11:08