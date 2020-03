SEIERS-SVENSKE: 20 år gamle Linn Svahn vant verdenscupen i sprint sammenlagt sesongen 2019/20. Bildet er fra verdenscupen på Konnerud i begynnelsen av mars. Foto: Vidar Ruud

Sveriges langrennsstjerne: – Nektet å hvile

Sveriges unge langrennsstjerne Linn Svahn (20) var overtent, men nektet å etterkomme råd om å hvile. Hun hoppet ut av vinduet for å smugtrene.

Det forteller langrennsprinteren i «Skavlan» på SVT (Sveriges NRK) fredag.

– På skigymnaset ville jeg ikke trene litt, da ville jeg trene skikkelig. Det medførte at jeg ikke bare gikk over én grense, heller ikke to. Jeg var ganske langt over grensen for for hva jeg tålte, sier hun i intervjuet med Fredrik Skavlan.

Linn Svahn vant verdenscupen i sprint denne sesongen, foran landskvinne Jonna Sundling og Anamarija Lampic fra Slovenia, med Maiken Falla Caspersen som beste norske sprinter på 5. plass. Det var det ikke mange som ville ha trodd for fire år siden, skriver Aftonbladet i sin omtale av Svahns intervju hos «Skavlan» i går.

Hennes karriere har bydd på suksess-topper og fiasko-bunner.

Denne videoen fra verdenscupen i februar viser hvordan Linn Svahn kan reagere hvis hun ikke får det til å stemme i langrennsporet:

Da hun trente seg til bunns på skigymnaset, resulterte det i såkalt overtrening. Eller «en ganske klassisk, skikkelig overtrening», som Linn Svahn uttrykker det.

– Jeg pådro meg noen skader som følge av det. Da var det mange rundt omkring som forsøkte å få meg til å innse at det ikke var bra, det jeg holdt på med, røper Linn Svahn.

Hun ble rådet til å hvile. Det fulgte hun ikke fullt og helt. På kveldstid hendte det at hun hoppet ut av vinduet for å trene for å unngå at noen oppdaget det.

– Jeg forsøkte å fortrenge det og tenke at det ville gå over i løpet av en uke. At jeg bare behøvde å ligge på sofaen og se lite grann på (TV)serier. En kort tids hvile, forteller Linn Svahn.

Hun forstod imidlertid etter hvert at hun måtte endre tankesettet sitt.

– Fordi det ikke dreier seg om å trene mest, men å trene best. Det har pushet meg til det jeg er i dag, sier den svenske verdenscupvinneren sammenlagt under «Skavlan»-intervjuet.

