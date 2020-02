Ekspertenes tips: Slik lykkes du i Vasaloppet og Birkebeinerrennet

De har lagt bak seg mange Vasalopp og Birkebeinerrenn og vet hvordan man forbereder seg best. Her er ekspertenes beste tips til gode forberedelser og veien til et godt renn.

VG har spurt erfarne lagløpere som pratet med Anders Aukland, Øystein Pettersen, Petter Soleng Skinstad, Astrid Øyre Slind og Laila Kveli for deres beste tips om alt fra trening til kosthold og fokus. De deler sine beste erfaringer i denne saken.

