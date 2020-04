Hoff og Johaug fikk ugyldig tillatelse – brøt hytteforbudet

Mitt navn er Nils Jakob Skulstad Hoff, og jeg har brutt hytteforbudet.

Jeg jobber som lege på Lillehammer, hvor jeg er i turnus. Der har jeg litt under et halvt år igjen og har derfor basert meg på å bo på hytten på Sjusjøen så mye som mulig siste halvår.

I forbindelse med den pågående globale pandemien, ble det ganske tidlig klart at regjeringen lurte på å innføre et hytteforbud, noe som ville føre til at jeg måtte finne meg et annet sted å bo, da jeg er folkeregistrert i Oslo.

Jeg kontaktet den 15. mars min arbeidsgiver, Lillehammer kommune, og undersøkte muligheten for dispensasjon, skulle en slik lov bli gjeldende, noe som ble innvilget den 16. mars, se vedlegg. Også nevnt i dispensasjonen var min samboer. Hun hjalp meg i hverdagen ettersom jeg nettopp var operert. På den måten kunne jeg jobbe, selv om jeg egentlig skulle vært sykemeldt.

Den 19. mars trådte hytteforbudet i kraft, et forbud som i tillegg forbød kommuner å gi dispensasjon fra den nye loven, men det ble ikke nevnt noe om tilbakevirkende kraft, så vidt jeg forstod. Ettersom hele formålet med loven er å sikre tilstrekkelig tilgang på helsepersonell til innbyggerne i distrikts norge, diametralt motsatt av effekten det ville ha om jeg måtte dra, ble jeg værende.

Muligens ville dette også vært slutten på visa hvis ikke det var for at min samboer heter Therese Johaug.

Trygge på at vi ikke brøt loven følte vi det var viktig å ikke forsøke å skjule vår tilstedeværelse på noen måte. Vi parkerte begge våre biler, fulle av sponsormerker, godt synlige utenfor hytten. Gikk på butikken, og luftet hunden midt på Sjusjøen skistadion.

Som en naturlig følge av dette ble VG tipset om at Johaug var observert på fjellet. De gjorde oss oppmerksomme på at vår dispensasjon muligens ikke var gyldig. Therese dro da hjem til Oslo, mens jeg ble værende i påvente av en endelig avklaring. Vi kontaktet umiddelbart Helse og omsorgsdepartementet, som bekreftet det VG trodde, dispensasjonen var ugyldig.

I går kveld reise jeg også til Oslo.

I forhold til hytteloven har jeg en inderlig forståelse for alle følelser knyttet til denne. I en allerede ufattelig krevende tid gir hele Norge opp noe av det fineste vi har, selve essensen av det å være Norsk, for å hindre spredning. Hvis noen sluntrer unna denne dugnaden, gjør det alle andres innsats verdiløs. Vi må gjøre dette i fellesskap alle som en, for at det skal ha den ønskede effekten. Da er det forståelig nok ikke greit å bryte hytteloven.

Jeg har altså sørget for at jeg og min samboer har gjort nettopp dette. Som en beklagelse, og i solidaritet med alle som har ofret og mistet i denne tiden, har vi derfor donert 15.000 kr, svarende til boten for å bryte hytteloven, til Røde Kors. Vi handlet i god tro, og det var aldri vår intensjon å ikke bidra til vår felles dugnad.

Når det gjelder min samboer har jeg bedt henne holde en lav profil i denne saken. Dette er mitt rabalder. Det er jeg som jobber som lege på Lillehammer, det er jeg som søkte om å få bo på hytten, det er jeg som ba henne komme opp for å hjelpe meg, og det var jeg som sa alt var på stell. Hun er selvfølgelig et oppegående menneske, i stand til å ta sine egne avgjørelser, og klar til å ta en eventuell straff, men denne saken handler om en helsearbeider og hans samboer, ikke en skistjerne på hytteferie.

Takk til VG som gjorde oss oppmerksomme på dette.