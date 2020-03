FERDIG FOR I ÅR: Ingvild Flugstad Østberg går glipp av sesongavslutningen. Foto: Terje Pedersen

Sesongen over for Østberg etter brudd i hælen: – Klønete

Ingvild Flugstad Østberg (29) må avslutte skisesongen etter at hun fikk et brudd i hælen.

Nå ryker helgens tremil i Holmenkollen og konkurransene i USA og Canada. Flugstad Østberg fikk skaden da hun tok en snarvei.

– Dette her er selvsagt veldig kjedelig og noe «klønete» av meg å hoppe ned en kant for og ta en snarvei, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt og fortest mulig tilbake, sier Ingvild Flugstad Østberg.

29-åringens sesong startet dårlig. Hun fikk startnekt etter at hun ikke innfridde skiforbundets helseattest, og først under Tour de Ski i romjulen fikk hun sin sesongdebut.

– Følges tett opp

Nå ryker altså resten av sesongen.

– Ingvild har fått et brudd i hælen og må derfor avbryte sesongen. Hun må avlaste hælen i noen uker, og følges tett opp av helseteamet i samarbeid med Olympiatoppen. Ingvild kom som kjent litt «bakpå» inn i sesongen med tanke på totalbelastningen, men har siden Tour de Ski hatt en godkjent helseattest. Det er grunn til å forvente at skaden ikke skal gå utover neste sesong, sier medisinsk ansvarlig i Skiforbundet langrenn, Øystein Andersen.

Therese Johaug synes synd på lagvenninnen.

– Det er veldig leit at hun går glipp av resten av sesongen, men det er sånn som kan skje. Hun har hatt veldig uflaks, sier Johaug til VG.

Flugstad Østberg ligger på en 5. plass i verdenscupen.

PS! Karoline Simpson-Larsen erstatter Ingvild Flugstad Østberg på lørdagens 30-kilometer i Holmenkollen.

Publisert: 06.03.20 kl. 11:36 Oppdatert: 06.03.20 kl. 12:20

