Kinkig Northug-rolle

Av Leif Welhaven

AMBASSADØR: Petter Northug er ambassadør for Stiftelsen VI, som jobber for like muligheter for aktivitet. Stiftelsen vil bevare samarbeidet med ham. Foto: DAVID ENGMO

«Stiftelsen VI», som jobber for utøvere med funksjonsnedsettelser, vil ikke bryte samarbeidet med Petter Northug. Selv om stjernen åpenbart trenger støtte, er det er grunn til å drøfte hvor gjennomtenkt akkurat det valget er.

Mer enn 600.000 nordmenn har en funksjonshemning, og du får knapt et mer prisverdig idrettstiltak enn jobben som gjøres for å skape like muligheter for aktivitet.

Aker-systemet utviser et imponerende samfunnsansvar for å skape bedre livskvalitet for disse. Med på laget er mange meritterte idrettsnavn. Blant ambassadørene for «Stiftelsen VI» er Marit Bjørgen, Therese Johaug, Aksel Lund Svindal, OIe Gunnar Solskjær, Sarah Louise Rung – og Petter Northug jr.

Fredag 14. august kunngjorde som kjent Northug at han var tatt for råkjøring av politiet, og at det var funnet kokain hjemme hos ham, seks år etter dommen for fyllekjøring.

Allerede dagen etter kom det to interessante kunngjøringer.

Selskapet Uno-X gjorde det klart at de velger å bryte samarbeidet med Northug.

Stiftelsen VI vil ikke gjøre det samme.

Styreformann og Aker-boss Øyvind Eriksen ordla seg slik: «Petter bryr seg om de som står utenfor, og gjør en solid innsats for at de med funksjonsnedsettelser skal få like muligheter til å prestere. Nå er det Petter som står utenfor og trenger hjelp. Det skal han få fra Aker og Stiftelsen VI».

Mens Uno-X har fått kritikk og blant annet ble kalt «feige» av landslagstreneren i sandvolleyball, er stiftelsens valg sikkert populært i store deler av folket.

Den intuitive reaksjonen er da også at Eriksens ord lyder kloke, vurdert ut fra et menneskelig perspektiv, noe som ble forsterket etter at Northug fortalte om rusproblemene. Et behov for støtte er imidlertid ikke synonymt med at det automatisk er riktig å videreføre ethvert samarbeid med Northug, omstendighetene tatt i betraktning.

Uno-X er tett knyttet opp til sykkel, altså mennesker som primært har landeveien som arena. Da er trafikksikkerhet alfa og omega.

Det er faktisk fullt forståelig at selskapet ikke ønsker å være knyttet til en som ved et gjentatt atferdsmønster har utvist en grunnleggende mangel på respekt for et så viktig samfunnsområde.

Det er derfor ikke feigt, men det motsatte av det, når Uno-X-sjefen tar et verdistandpunkt om at Northugs handling er «rett og slett uforenlig med det vi står for»:

Hva så med «Stiftelsen VI»?

Her finnes to dimensjoner det er nødvendig å drøfte, selv om det er vanskelig og sikkert upopulært å nærme seg temaet. Et tresifret antall mennesker mistet livet i trafikken i Norge i fjor, mens 565 ble hardt skadde. Det årlige snittet for hardt skadde siste fem år, er på 636 personer.

I denne sammenhengen er det relevant at nettopp trafikkhendelser er en av de sentrale årsakene til at det oppstår funksjonshemning. Det er uvisst hvor høy andel av utøvere som driver paraidrett, som har vært ofre for en skade i trafikken. Men nettopp fordi trafikk åpenbart er en relevant faktor, er det grunn til å diskutere om Northug er en egnet ambassadør for akkurat dette området. Er det en rett oppgave for en som har opptrådt så uansvarlig og direkte farlig for andre, som han har gjort bak rattet? Svært lite skulle jo til før skistjernen hadde påført andre noe alvorlig gjennom hvordan han har kjørt bil.

Her må det også nevnes at Northug hevder å ikke ha vært ruset på tidspunktet for råkjøringen. Det er i tilfelle bra for ham strafferettslig. Men når temaet er holdninger til trafikksikkerhet, kommer han heller ikke godt ut av å ha tatt slike valg mens han var klar i toppen.

Det er grunn til å være åpen for at Stiftelsen VI kan ha gjort rett, tross alt.

Kanskje er behovet for å hjelpe Northug nå så sterkt at det bør ha forrang overfor andre hensyn.

Men i tilfelle er det viktig at et slikt standpunkt nås som en konsekvens av en skikkelig kritisk refleksjon, der også motargumenter trekkes frem i lyset. Og de er der til gagns.

Ytterligere kinkig blir Northug-rollen av at det råder andre forutsetninger enn innenfor den organiserte idretten.

I NIF-systemet innebærer siktelsen at han ikke kan jobbe opp mot barn, unge og funksjonshemmede. Men siden organisasjonsformen er en annen, gjelder ikke de samme kravene. Og det blir jo litt rart at stiftelsen er så tett på organisert norsk idrett, men velger å forholde seg annerledes til konsekvenser av en svært alvorlig sak.

Nå vet vi at Northug trekker seg fra oppdrag for en stund, så det er vanskelig å si hvor aktuell problemstillingen blir med det første. Men temaet fortjener en skikkelig diskusjon, og da med større grad av innestemme enn skistjernen debatteres i sosiale medier.

Det er nemlig mulig å være opptatt av både trafikksikkerhet og ivaretagelse av tidligere idrettshelter. Og da er ikke svaret nødvendigvis at alle dører bør forbli åpne.

Publisert: 25.08.20 kl. 15:41 Oppdatert: 25.08.20 kl. 16:10

