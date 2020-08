Northug kjørte i 200 km/t – og hadde 40.000 kroner i bilen

TRONDHEIM/OSLO (VG) Petter Northug (34) innrømmer at han har et svært alvorlig og omfattende rusproblem – og han sier at han kjørte i 200 km/t i 80-sone på vei hjem fra Trysil forrige torsdag.

Northug forklarer at han var på fest forrige tirsdag kveld, der det ble brukt både alkohol og kokain til langt på natt. Onsdag kveld kjørte han til Trysil, der han torsdag var instruktør på en sommerskiskole.

Han sier at han hverken brukte alkohol eller narkotika på Trysil.

– Jeg følte meg ikke påvirket, hverken til eller fra Trysil, sier Northug – som innrømmer at det gikk veldig fort også før han ble stoppet av politet i 168 km/t i 110-sone på Romerike:

– Jeg kjørte altfor fort, godt over 200 km/t i 80-sone. Og jeg var dum nok til å filme det, forteller Northug.

Han forteller også at han hadde 40.000 kroner i bilen, uten at politet gjorde noe med det.

– Det er penger jeg hadde vekslet fra euro til norske kroner etter ferie i Spania, forklarer 34-åringen, som svarer bekreftende på at det var «en ok sum».

– Hjemme hos meg fant politiet kokain og sovemedisin. Det ene har jeg brukt i jakten på kick, det andre til å roe meg igjen. Det er flaut og forkastelig og jeg er lei meg for det jeg har gjort, forklarer 34-åringen.

Den tidligere skikongen stilte med en skreven tekst da han skulle få frem et tungt budskap foran pressen på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

– Det har blitt brukt kokain og dop under hard festing, sier Northug – som la til at han aldri hadde brukt stoff under sin aktive karriere.

Han avviser også at han har solgt narkotika.

– Det er viktig for meg å si at jeg aldri har rørt dop eller narkotika da jeg var aktiv. Jeg har heller ikke hatt rusmidler i kroppen i skirenn etterpå, sier han.

Formelt er han siktet for tre lovovertredelser: To brudd på veitrafikkloven og ett narkotikalovbrudd. De to første er for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen og for å ha vært ruspåvirket under kjøringen, den siste for brudd på straffelovens paragraf 231 for å ha oppbevart narkotika.

– Jeg tar den dommen jeg får, sier Northug.

– Jeg har skuffet mange med mitt narkotikamisbruk og er veldig lei meg for at jeg ikke har vært den rollemodellen jeg har ønsket å være.

Ifølge VGs opplysninger avla 34-åringen en positiv spyttprøve da han ble stoppet av UP-patruljen torsdag kveld.

Kokain slår oftere ut på spyttprøver enn andre rusmidler, selv om det ikke er straffbare mengder i blodet, får VG opplyst.

– Kokain kan sitte igjen i spytt lenge etter at det har blitt borte fra blodet. Spyttestene ser etter rester i munnen. Det kan komme fra sniffing, som blir liggende igjen selv om kroppen ellers har kvittet seg med det, sier seniorforsker Hallvard Gjerde ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus.

En spyttprøve kan gi falske positive og falske negative svar.

