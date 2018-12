SEIER: Sergej Ustjugov vant 15 kilometeren i fristil i Toblach. Her fra den andre siden av doping-utestengelsen, i forrige utgave av Tour de Ski. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sergej Ustjugov vant for første gang etter doping-utestengelsen

TOBLACH/OSLO (VG) Han har vært ute av verdenscupsirkuset et snaut år grunnet koblingen til OL i Sotsji-dopingen. Men nå er russeren tilbake for fullt, og parkerte hele det norske feltet. Simen Hegstad Krüger ble beste nordmann med sin andreplass.

Publisert: 30.12.18 15:47 Oppdatert: 30.12.18 16:11

Den russiske comeback-kongen tok tidlig føringen, og selv om Calle Halfvarsson truet de tidligste mellomtidene, ble avstanden større og større. På ti kilometer var det nesten et halvminutt mellom de to, og svensken sprakk fullstendig.

Til slutt var det landsmannen Alexander Bolsjunov som var den eneste som kunne frata Ustjugov sin første seier på akkurat ett år. Han gikk i mål 21 sekunder bak sin landsmann, men kan tørke tårene med den blå ledertrøyen over nyttår, som han tok over fra Johannes Høsflot Klæbo.

Sergej Ustjugov ble utestengt etter at det internasjonale antidopingbyrået (WADA) koblet Ustjugov til den statsstyrte dopingen i forbindelse med 2014-OL i Sotsji . I tillegg sørget en operasjon for å forpurre comebacket en periode.

Han har gått to verdenscuprenn etter at utestengelsen var over, som har endt med henholdsvis 25. og 24. plass.

Men nå er russeren tilbake for fullt.

Andrej Melnichenko kom på fjerdeplass og sørget for at Russland virkelig okkuperte topp-plasseringene, og kun Simen Hegstad Krüger klarte å blande seg inn blant dem. Han kom på andreplass.

Krüger så lenge ut til å følge Ustjugov helt inn. Men de siste to kilometerne ble han for alvor distansert, og gikk til slutt i mål tolv sekunder bak russeren.

Det holdt til hans første individuelle pallplass siden han vant OL-gull i Pyeongchang.

– Godt å endelig komme opp på pallen igjen. Det smakte godt med en andreplass, og Ustjugov var fryktelig sterk i dag. Russerne er fryktelig sterke, sier han til NRK.

Didrik Tønseth var nest best av de norske, og Finn-Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og forhenværende sammenlagtleder Johannes Høsflot Klæbo kom i kobbelet bak de aller, aller beste.

Dermed ble det en russiske jubeldag i Toblach, etter at Natalia Neprajeva vant kvinnenes ti-kilometer tidligere i dag.