Jespersen (35) falt trolig fra seier og 85.000 kroner: Har null kroner i lønn

LANGRENN 2018-12-16T11:38:31Z

DAVOS/OSLO (VG) Chris Jespersen (35) fortvilte etter at han trolig falt fra seier i Davos. Småbarnsfaren har null kroner i lønn og må bruke oppsparte midler for å få det til å gå rundt. Nå har han bare råd til skisatsing ut sesongen.

– Jeg er jævlig skuffet, sier en tydelig preget Jespersen til VG etter femteplassen, ti sekunder bak vinneren Evgeni Belov fra Russland etter fall underveis.

– Løpet er jo veldig bra. Hadde jeg bare klart å holde meg på beina hadde det vært jævlig bra. Akkurat nå er jeg bare skuffet, sier 35- åringen som har slitt i flere sesonger, etter at han var blant verdens beste løpere for fire-fem år siden.

Søndag gikk han med fallet også glipp av premiepenger som er svært viktig for å holde i gang skisatsingen. En seier i Davos ville gitt ham 85.000 kroner og sikret mer penger i en stadig slankere pengekasse, der oppsparte midler fra tidligere er brukt til skisatsingen. Egenkapitalen er nå i ferd med å ta slutt.

– Jeg må begynne å gå fort på ski for å kunne fortsette. Det er ikke noe lønn inne i bildet, sier Jespersen.

Jespersen var på sitt beste i 2014-sesongen da han ble nummer to i Tour de Ski og var blant Norges fremste håp i OL. Da fortvilte han etter at Norge gikk på skismell i Sotsji. Etter 2015-sesongen, da han var på landslaget, har han slitt og gikk i likhet med Petter Northug på en treningssmell i fjor, da han var lagkamerat med skistjernen på privatlaget.

Nå har han ikke lenger noen personlig sponsor som gir inntekter, utover å få dekket satsing av privatlaget Team Koteng. Det er RBKs styreleder og eiendomsinvestor Ivar Koteng som finansierer laget.

– Hvordan får du det til å gå rundt?

– Det er oppsparte penger og det begynner å synge på siste verset. Nå er på tide å gå fort igjen, ellers er det slutt, sier Jespersen.

Med to barn på hjemmebane blir det et stressmoment for skiløperen som har jobbet litt som snekker tidligere ved siden av skisatsing. En slik kombinasjon med noen strøjobber avviser han som en mulighet.

– Det går ikke. Det har jeg prøvd før. Jeg har familie i tillegg. Det går ikke, sier Jespersen.

Tiden 36.03.01 var lenge bestetid, men Jevgenij Belov gikk inn til seier, 10.6 sekunder foran Chris André Jespersen, som ble skjøvet ut av pallen av Maurice Manificat og Martin Johnsrud Sundby og ned til 5. plass av Denis Spitsov.

Men det hele kunne vært så annerledes.

– Det er forskjell på første og femteplass her. Det er stor forskjell. Det kunne berget noen måneder med lønn. Det blir ikke det samme med 10 000 kroner eller hva det blir, sier Jespersen som påpeker at det er hans store lidenskap for langrenn som driver ham videre.

Martin Johnsrud Sundby har vært blant verdens beste løpere gjennom mange sesonger og det har gitt en god inntekt. Han påpeker at toppidretten er nådeløst når det gjelder penger.

– Når Chris holder seg frisk og får ting til å stemme så vet man at han er blant de aller beste. Og på disse mellomhøyderennene så er han veldig bra. Men slik er toppidrett. Dersom man ikke er helt oppi der og særlig i liten idrett som langrenn så er det vanskelig. Og da tjener man ikke voldsomt mye penger på det, sier Sundby som ble nummer tre i går.

– Utrolig bittert

Mellom sekunderingene ved 8.2 kilometer og 10 kilometer tapte plutselig Jespersen opp mot 10 sekunder. TV-produceren i Sveits fikk ikke med seg hva som skjedde, men Jespersen forteller VG at han slo en salto i løypen, noe han tror kostet ham seieren. I hvert fall en pallplass.

– Jeg setter fast skiene i løssnøen, tar en salto og blir liggende. Jeg tror jeg hadde tatt det i dag hvis ikke. Jeg klarer ikke å glede meg over 5. plass nå.

Topp ti:

1. Jevgenij Belov: 35.52.5

2. Maurice Manificat: + 0.9

3. Martin Johnsrud Sundby: + 4.5

4. Denis Spitsov: + 7.5

5. Chris André Jespersen: +10.6

6. Jean-Marc Gaillard: + 17.0

7. Francesco De Fabiani: + 21.3

8. Hans Christer Holund: + 23.1

9. Andrej Melnitsjenko: + 24.7

10. Andrew Musgrave: + 30.4

11. Magne Haga: + 30.7

18. Mathias Rundgreen: + 45.6

39: Vebjørn Turtveit: + 1.23.0