GIR SEG: Trond Nystad avbildet i VM-byen Seefeld. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Nystad sier opp jobben med Østerrike

SEEFELD (VG) Trond Nystad har bestemt seg for å slutte i stillingen som trener for det østerrikske skiforbundet.

Det forteller nordmannen til VG fredag formiddag. Avgjørelsen kommer som en konsekvens av sviket han føler fra de to dopingtatte langrennsløperne Dominik Baldauf og Max Hauke.

– Nå har jeg sett bevisene for dopingen. Det betyr at jeg er ferdig med langrennsidretten i Østerrike. Når VM er over på søndag, drar jeg hjem til Ramsau, sier Nystad til VG.

– Hvordan var det å ta den beslutningen?

– De to guttene har gjort noe fullstendig ulovlig. Når det er folk som tuller med sånne ting, har jeg ikke noe ønske om å jobbe med det østerrikske skiforbundet mer. Det var ikke vanskelig, sier nordmannen etter å ha sett denne videoen:

– Et sjokk

Nystad så torsdag kveld filmen av Hauke som blir tatt på fersken mens han bloddoper seg. Det gjorde den tidligere norske landslagstreneren så kvalm at han holdt på å spy.

Samtidig bidro det til at avgjørelsen om å slutte i stillingen i det østerrikske skiforbundet ble tatt.

– Det var et sjokk. En ting er å høre om ting som har skjedd. Å plutselig se video av det, gjorde meg dårlig. Jeg ble bare enda mer trist og oppgitt, forteller Nystad.

I den østerrikske VM-leiren er det fortsatt fire løpere igjen som skal gå de avsluttende distansene i langrenn. Det gjør at Nystad vil bli værende i Seefeld til søndag for å hjelpe dem så godt han kan.

Ingen mistanke

To døgn etter at dopingskandalen ble kjent, har Nystad mye ny informasjon å ta stilling til.

Han mistenker imidlertid ikke at personer i det østerrikske teamet har tilrettelagt for misbruket til Hauke og Baldauf.

– Jeg har absolutt null mistanke om det. Hvis jeg hadde hatt det, hadde jeg rapportert det inn. Jeg har nulltoleranse for doping, sier Nystad.

Søndag vil nordmannen begynne å sortere tankene, forteller han til VG. På mandag står han uten jobb.

– Når det blåser, må man stå i stormen. Da rekker man ikke å reflektere så mye. Jeg må ha en jobb som kan gjøre at jeg kan gi mat til familien, men akkurat nå er det sekundært hva det blir.