SKUFFENDE SESONG: Det ble ikke noe OL på Petter Northug, her fra Norgescupen på Gålå i februar. Og han kommer heller ikke til å gå mer verdenscup denne vinteren. Foto: GEIR OLSEN / VG (innfelt skjermpdump: INSTAGRAM.COM/JANTELOV1)

Northug reagerer med «Zzzzz» på Ylvis-parodi - her får du en smakebit på den neste

Publisert: 07.03.18 14:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-03-07T13:43:32Z

Petter Northug (32) gir inntrykk av at han synes Ylvis’ parodi av seg selv var heller søvndyssende. – Såpass må han få lov til å bjeffe tilbake, svarer Bård Ylvisåker.

Det er på sin Instagram-konto at 32 år gamle Petter Northug tilsynelatende gir sin sanne dom over Ylvis -brødrenes parodi på langrennsløperen .

Der har han lagt ut et bilde (se innfelt bilde i toppen) av en tegneseriefigur som ligger og sover foran TV-en, som igjen viser et bilde av de to revybrødrene.

– Zzzzz, er bokstavene som vises over den sovende mannen.

Northug-manager Are Sørum Langås har ikke sett programmet selv, og kan ikke bekrefte at Northug faktisk så på programmet som ble sendt forrige mandag.

– Men vi snakket om dette før programmet ble sent, og Petter er tydelig på at det er en ære å bli parodiert av Ylvis, skriver han i en sms til VG, og meddeler at Northug ikke er tilgjengelig for en ytterligere kommentar.

Ylvis har høstet gode kritikker etter episoden som ble sendt forrige mandag, og blant de som har uttrykt sin begeistring for TVNorge-programmet kalt «Stories from Norway», er forfatter Erlend Loe.

Også Ylvis-brødrene selv, ved broder Bård, håper Petter Northug ser at parodien er en form for lovprisning.

– Ja, det er det som ligger i grunnlaget for enhver parodi. Vi parodierer bare folk vi har veldig respekt for, sier han til VG.

– Men det er morsomt å se på engasjementet. Det understreker dette med Norges forhold til sine idrettshelter. Det er hellig, fortsetter Bård Ylvisåker.

– Hvordan tolker dere måten han reagerer på her? Det er jo et snork-bilde...

– Ja, det fikk jeg med meg. Men det er bare hyggelig at han har sett på. Det er topp, og såpass må han få lov til å bjeffe tilbake, svarer han med et smil.

Northug-leiren har ikke gitt noen direkte tilbakemelding til Ylvis-brødrene og deres team, men sistnevnte kan berolige skistjernen med at neste episode blir av den hyggeligere sorten for Northug. Der fyllekjøringen og nedturen som fulgte var tema i episode nummer én, blir veien hans tilbake hovedfokus i episode nummer to.

Se et eksklusivt utdrag fra den episoden her!

– Vi får se hvordan han reagerer neste uke, men han kommer ut av det med æren i behold. Og det håper jeg vi også gjør, sier Bård Ylvisåker til VG.

Del to av Ylvis-brødrenes Northug-parodi, kalt «Comebacket», kan du se på TVNorge førstkommende mandag klokken 21.30.