Petter Northug mener han har kontroll selv om han måtte stå over både Blink-festivalen og landslagssamlingen denne uken.

Northug snakker etter treningspausen: – Jeg er veldig trygg på det jeg har gjort

Publisert: 11.08.18 08:29 Oppdatert: 11.08.18 10:06

STEINKJER/OSLO (TRØNDER-AVISA/VG) Petter Northug (32) er trygg på at han snart er tilbake i full trening og sier at det er konkurranselysten som driver han videre etter to fiasko-vintre.

Både Blinkfestivalen i Sandnes og landslagssamlingen i Steinkjer røk for 32-åringen, men fredag dukket han opp på Steinkjer-martnan og fortalte litt om ståa. Der var Trønder-Avisa på plass.

– Jeg tar det med ro. Vi er fortsatt i august og det er en stund til midten av februar. Jeg har god tid og har fått gjort en veldig bra jobb frem til nå. Jeg stresser ikke med at jeg har litt tyngre dager nå. I vår treningshverdag vil du møte dager som er litt tyngre. Da handler det om å lytte til kroppen og ikke gjøre dumme ting som kan gjøre det til en lengre periode. Jeg er tilbake i full trening innen veldig kort tid, sa Northug fra scenen.

Han har ikke trent skikkelig siden han var på Tenerife sammen med pappa John i slutten av juni.

– Jeg fikk trent veldig bra der. Det er et veldig fint område for rulleski der, samt at det er et fint løpsterreng.

Først stilte Northug opp på en seanse med Eldar Rønning og kompis og landslagstrener Eirik Myhr Nossum på scenen. Etterpå tok han seg god tid til autografjegerne og Trønder-Avisa.

– Jeg er veldig trygg på det jeg har gjort og ser veldig frem til det som skal skje videre. Formen er stigende, og jeg holder meg i gang, sa Northug.

To vintre på rad har blitt ødelagt av for hard trening i høyden på høsten.

– Jeg gjør noen grep i år. Jeg gjør litt fornuftige valg i år med inngang og utgang for høydesamlingene. I år skal jeg prøve å ha overskudd når jeg går inn i konkurransesesongen etter siste høydeopphold.

Han ser for seg å gå det meste før jul, så Tour de Ski. Og VM i Seefeld er selvfølgelig det viktigste.

– Det meste vil dreie seg mot VM i Seefeld. Målet er å gå flest mulig øvelser og få med seg et individuelt gull hjem. Det er en knallhard kamp om plassene, men med god form fra Tour de Ski og ut så skal det være gode muligheter for å gå seg inn på flere øvelser.

– Føler du deg trygg på at det blir en suksessrik vinter?

– Ja! Det håper jeg virkelig. Hvis ikke hadde jeg ikke holdt på med dette.

– Du har hatt to trøblete sesonger. Hva er det som motiverer deg til å gyve løs på en ny sesong?

– Jeg er sikkert dum nok til å satse videre. Jeg synes fortsatt det er veldig artig og motiverende å konkurrere. Det er nok konkurranselysten som driver meg.

VG snakket med landslagstrener og kompis Eirik Myhr Nossum under landslagssamlingen i Steinkjer tirsdag. Northug hadde da vært ni dager uten trening.

– Han tar dette helt med ro. Dette skjer på et mye tidligere tidspunkt enn tidligere om man skal sammenligne med før. Han var veldig godt trent i sommer. Det er positivt, for når han kommer tilbake så er han på et høyere nivå, sa Nossum.

– Jeg har veldig troen på at Petter skal få en bedre sesong nå enn han har hatt i det siste.