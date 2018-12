NORSK-SVENSK KAMP: Therese Johaug har vært sterkere enn Charlotte Kalla i sporet denne sesongen. Men de svenske jentene har dominert som lag. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Knuser Norge på pallen i sesongstarten: Sverige-Norge 9–4

LANGRENN 2018-12-08T08:23:09Z

LILLEHAMMER (VG) Samtidig som Therese Johaug (30) har dominert i comebacket, tok det fem renn før en annen norsk dameløper sikret topp 3-plassering. I samme periode har seks svenske jenter tatt steget opp på pallen.

Nils Mangelrød

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 08.12.18 09:23 Oppdatert: 08.12.18 09:55

Før helgens verdenscuphelg på Beitostølen har Johaug har vunnet tre av tre mulige distanserenn i verdenscupen. Men som lag er det de svenske jentene som har vært klart sterkest i kvinnelangrenn så langt denne sesongen.

Lørdag er Johaug favoritt på 15-kilometeren i fri teknikk. Men søndag venter årets første stafett og den norske skistjernen utroper Sverige til favoritt.

– Det er ingen tvil om at vi er outsidere og at Sverige per i dag har det sterkeste kortet. Vi trives litt i angrepsposisjon og må jobbe med oss selv for å matche svenskene der, sier Johaug.

For etter fem renn har de svenske jentene sikret ni pallplasser og hatt to jenter på pallen fire av de fem rennene så langt. Ebba Andersson og Charlotte Kalla har stått for pallplassene på distanserenn (se faktaboks for alle pallplasser så langt i sesongen).

Fire forskjellige svenske dameløpere har sikret pallplass i sprint så langt. Samtidig har Johaug tre av de fire norske pallplassene.

– Vi har flyttet våre posisjoner fremover og det føles som at våre damer har hatt en positiv utvikling. Konkurransen vi har i troppen gjør at vi kommer til å utvikle oss fremover, sier svenskenes landslagssjef Rikard Grip.

Svenske medier har vært aktive med å påpeke den svenske dominansen i sesongstarten. Før sesongen fastslo også Expressen-kommentator Tomas Petterson at han nå tror den norske dominansen er over.

– Fremtiden tilhører Sverige, konkluderte Pettersson i Expressen .

Resultater i sesongstarten Svenske pallplasser i fet skrift, norske pallplasser i kursiv Kuusamo sprint klassisk 1. Yulia Belorukova, Russland 2. Maja Dahlqvist, Sverige 3. Ida Ingemarsdotter, Sverige Kuusamo 10 km klassisk 1. Therese Johaug, Norge 2. Charlotte Kalla, Sverige 3. Ebba Andersson, Sverige Lillehammer sprint fri 1. Jonna Sundling, Sverige 2. Stina Nilsson, Sverige 3. Sadie Bjornsen, USA Lillehammer 10 km fri 1. Therese Johaug, Norge 2. Ebba Andersson Sverige 3. Charlotte Kalla, Sverige Lillehamer 10 km klassisk jaktstart 1. Therese Johaug, Norge 2. Ebba Andersson, Sverige 3. Ingvild Flugstad Østberg, Norge

Siden forrige sesong har Marit Bjørgen lagt opp samtidig som Heidi Weng har slitt med resultatene. Den olympiske mesteren Ragnhild Haga ikke heller ikke vært i toppkampen.

På Lillehammer var junioren Kristine Stavås Skistad (19) eneste norske i sprintfinalen. Og landslagstrener Ole Morten Iversen ser at sprint er blitt det svakeste punktet for Norge.

– Om noen år tror jeg vi skal bli like sterke som det svenske laget i sprint, men per i dag er det svenske laget desidert sterkest, sier Iversen.

Og det har vært en reell bekymring de siste sesongene for landslagssjef Vidar Løfshus at alderen på de yngste landslagsjentene har økt år for år. I fjor kom imidlertid Tiril Udnes Weng (22) inn på landslaget som den yngste løperen på mange år.

En gjennomgang av resultatene de siste årene viser at den norske seiersprosenten har vært enormt stor.

I VM-sesongen 2014/15 var Norge helt oppe i 87,5 prosent seiersprosent i alle renn, da Johaug og Bjørgen dominerte.

Året etter var tallet 86 prosent, da Johaug dominerte stort uten Bjørgen. Da Bjørgen kom tilbake etter fødselen i 2017-sesongen var ikke lenger Johaug på startstreken.

Da sank seiersprosenten til 60 prosent og deretter til at de norske vant cirka halvparten av alle rennene i fjorårets sesong.

