Johannes Høsflot Klæbo vurderer Kina-satsing

Publisert: 01.04.18 12:50 Oppdatert: 01.04.18 13:24

LANGRENN 2018-04-01T10:50:24Z

Johannes Høsflot Klæbo (21) mener at det er mulig å utbre skisporten. Nå vurderer han å utvide sin egen videoblogg fra norsk og engelsk til også å tilby kinesisk.

– Ja, vi har faktisk diskutert det. Vi har et ønske om å utvide, sier faren Haakon Klæbo.

OL-helten har tidligere sagt at han drømmer om å gjøre langrennssporten stor i USA. Men sist helg var han på showrenn i Kina. Klæbo var enormt populær. Det ga mersmak.

– Kineserne har et mål om å få 300 millioner mennesker på ski. Det kinesiske markedet er selvfølgelig spennende også for oss, sier Haakon Klæbo.

– Langrenn er en bra måte å holde seg i form på, og gjennom videobloggen kan de se hvordan Johannes trener og forbereder seg.

– Vi diskuterer om vi skal oversette bloggen til kinesisk. Vi har ikke gjort det ennå, og det kan være noen tekniske utfordringer, fordi kineserne ikke bruker de samme plattformene som her i Europa.

Gjennom videobloggen forteller Johannes Høsflot Klæbo – gjennom lillebror Olas filming, musikk og kommentarer – hva han gjør utenom skirennene. Vloggen på YouTube har i dag mer enn 60 000 abonnenter. På Instagram har han 274 000 følgere.

FIS var på plass i Kina med sin toppsjef Sarah Lewis, og fra kinesisk side var det politikertopper til stede.

Før jul fortalte Johannes Høsflot Klæbo til VG at han drømte om å gjøre skisporten stor i USA.

– Et verdenscuprenn i USA hadde vært veldig bra, sa Pyeongchang-helten den gang. Han er også en del av det såkalte «Team Zedge» (sammen med Jessica Diggins og Niklas Dyrhaug), etablert av gründeren Tom Arnøy, som har lignende drømmer.

– Johannes er veldig opptatt av hvordan man kan utbre skisporten. Derfor bruker han også mye tid på å skrive autografer og ta bilder med barn når vi er rundt omkring. Han har selv ventet på sine skihelter, og vet hvor viktig dette er, sier pappa Haakon Klæbo.

Jacob Lund, tidligere sponsorsjef i DnB og en kar som kan mer om både sponsing og Kina enn de fleste, er henrykt over Klæbos Kina-tanker:

– Med tanke på at det bor halvannen milliard mennesker i Kina, ville det jo være fantastisk om bare 10 prosent av dem ville oppdage hva langrenn er før OL om fire år. Johannes er en flott kar og en vinner. Han har alt som skal til for å lykkes, mener Lund.

Han viser til at Andreas Thorkildsen i sin tid gjorde furore i Kina etter å ha skrevet sponsorkontrakt med utstyrsleverandøren Li Ning.

– Det var bilder av Andreas både på husvegger og i store magasiner.

Bank of China opplyste sist uke at de gir mer enn 35 millioner kroner til utvikling av vintersporten i Kina fram mot OL 2022.

Johannes Høsflot Klæbo har flere ganger vist at han er opptatt av å tilfredsstille fansen. Faktisk litt i Petter Solberg-klassen. Rallycross-stjernen skriver autografer i timevis uansett hvor han kommer i verden.

– Dette er stas for meg. Jeg setter pris på at folk følger med og bryr seg. Hvis jeg kan bidra til at de blir fornøyd, så er det bra, sa Klæbo selv til VG under parkrennet i Sarpsborg nylig.

