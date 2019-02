Oppvaskmøte etter stavbråket: Nossum refset utøverne

MERÅKER (VG) Etter stavbråket under NM-tremilen samlet landslagstrener Eirik Myhr Nossum skiprofilene. Der ga han klar beskjed om at lagets opptreden og meldinger ikke var noe de skal være bekjent av.

Dramatikken ble stor på lørdagens tremil. Didrik Tønseths stav knakk etter 19 kilometer i kollisjon med skien til Haga. Didrik Tønseth svarte med å slå Haga slik at sistnevntes stav også gikk i to.

Tønseth mente at Haga burde tatt hensyn til at førstnevnte gikk for VM-plass, og ikke Haga. Haga mente det var plass til begge, mens Emil Iversen, vinneren av løpet, meldte at slaget var fortjent fordi Haga gikk klønete i feltet.

Eirik Myhr Nossum synes ikke noe om landslagets oppførsel, og samlet dem til et felles møte der han pratet med hele laget. Det sier han til VG etter stafetten i NM.

– Jeg fortalte dem at dette kan vi ikke være bekjent av og at vi må skjerpe oss og telle til ti selv om vi har litt adrenalin, sier Nossum som mente det ble gått en ryddig runde på hva som er akseptabel oppførsel og ikke.

– Uakseptabelt

Han var klar på at Tønseths slag ikke var akseptabel oppførsel. Han mislikte også det tettrioen (Iversen, Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe) hadde sagt på pressekonferansen, da Iversen mente slaget mot Haga var fortjent og de andre ga en viss støtte til Tønseth.

– Det er fortsatt veldig uakseptabelt. Hele gjengen som var med i går legger seg flate. Jeg snakket med hele laget i plenum slik jeg liker å gjøre, sier Nossum.

Han mener at landslagsløperne selv hadde innsett at det hadde gått for langt i løpet av dagen og at de la seg paddeflate før han sa klart fra hva han mente om oppførselen og utsagnene. Iversen angret senere på kvelden og Tønseth la seg helt flat.

– Du ga dem refs?

– Ja. Men som jeg sier, de refset seg selv nesten før jeg kom til orde.

Pratet med familien

Selv tok han seg en prat med Magne Haga også. TV-bildene viste at løperen til slutt forlot stadion i tårer etter at rennet ble ødelagt på grunn av Tønseths slag. Det tok lang tid før Haga fikk ny stav.

– Jeg pratet både med familien hans, treneren og han selv etterpå, sier Nossum som er helt klar på at NM-rennet betydde mye for Magne Haga også. Han er broren til Ragnhild Haga, som i fjor ble OL-mester.

Didrik Tønseth sa overfor VG at han hadde tenkt å si unnskyld til Haga og at det var veldig unødvendig av ham. Det var landslagsguttas pressekonferanse.

Emil Iversen angret i løpet av kvelden overfor NRK på det han hadde sagt til Haga, men sier han ikke var del av noe møte med Nossum.

– Jeg bor hjemme så jeg var ikke en del av det, sier Iversen, som vant to gull i NM på hjemmebane i Meråker.

Espen Bjervig, langrennssjef, ville ikke kommentere hendelsen.

– Tønseth ble disket. Mer enn det vil jeg ikke si nå, sa Bjervig til VG lørdag kveld.