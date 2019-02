Svensk komet slo alle norske i v-cupdebuten: − Ga mersmak

Hun sammenlignes med Therese Johaug og ble tatt ut til Seefeld-VM før hun debuterte i verdenscupen. Den debuten gjennomførte svenske Frida Karlsson (19) søndag − og det med bravur.

Karlsson startet klart best, var 7,6 sekunder foran nummer to ved 2,2 kilometer og ledet også etter at halve 10-kilometeren i italienske Cogne var unnagjort.

Men så fikk det svenske talentet, som sammenlignes med Therese Johaug på grunn av sin styrke i motbakkene, kjenne det.

Mot slutten tapte den svenske 19-åringen til de aller beste, og til slutt endte hun som nummer syv i det som var hennes verdenscupdebut.

Det er for øvrig én plassering over den plasseringen Therese Johaug fikk i sin verdenscupdebut tilbake i 2007, også det på 10 km klassisk.

– Det var veldig kult. Det ga mersmak. Til slutt fikk jeg kjenne høydesmellen litt, så jeg er litt skuffet over at jeg tapte så mye på de siste to kilometerne, sier Frida Karlsson til NRK.

Hennes syvendeplass var bedre enn alle norske som stilte til start i den italienske høyden, men det må bemerkes at de aller beste norske ikke var med.

Therese Johaug & Co. har istedenfor rettet øynene mot VM i Seefeld, der også Frida Karlsson er med. Det begynner neste uke.

I Cogne ble Anna Svendsen beste norske på en 11. plass. Selve rennet ble vunnet av Kerttu Niskanen, med Nadine Faehndrich som nummer to og Natalia Neprjajeva som nummer tre.

Resultater

1. plass: Kerttu Niskanen, 27.24,8

2. plass: Nadine Faehndrich, +3,0

3. plass: Natalia Neprjajeva, +12,6

11. plass: Anna Svendsen, +1.00,1

13. plass: Silje Øyre Slind, +1.05,6

17. plass: Anne Kjersti Kalvå, +1.13,2

26. plass: Marte Mæhlum Johansen, 1.25,1

38. plass: Hedda Østberg Amundsen, +1.56,4

41. plass: Julie Myhre, +2.02,7

43. plass: Magni Smedås, +2.05,5