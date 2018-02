1 av 4 VISTE FRAM MEDALJEN: Johannes Høsflot Klæbo fikk med seg gullmedaljene gjennom sikkerhetskontrollen. Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Gullgutten Klæbo tilbake i Norge: – Godt å komme hjem

Publisert: 23.02.18 20:52 Oppdatert: 23.02.18 22:15

Johannes Høsflot Klæbo er hjemme igjen etter det som ble et strålende Pyeongchang-OL for hans del. Fredag kveld var 21-åringen tilbake på norsk jord.

Trønderen hadde muligheten til å gå den avsluttende femmila lørdag, men valgte å stå over. Dermed kunne han sette seg på flyet hjem til Norge, og fredag kveld norsk tid landet han på Gardermoen. Der ble langrennskometen møtt av den ventende pressen.

– OL har vært fantastisk. En drøm som har gått i oppfyllelse. Jeg reiste fra mesterskapet med et smil om munnen. Nå er det godt å skulle få senket skuldrene litt, sa Klæbo til den frammøtte pressen da han ankom.

– Nå er det bare en etappe (Gardermoen–Værnes) som gjenstår på reisen. Det skal bli godt å komme hjem, la han til.

Gull i bagasjen

Klæbo har hatt hektiske uker før og under mesterskapet.

– Det har vært mye styr. Jeg har merket kjøret. Men det er en god følelse å innfri. Tre OL-gull smaker godt. Nå blir det en spennende tid framover, sa trønderen.

Han hadde gullmedaljene med i ryggsekken på Gardermoen.

– Gullmedaljene måtte opp i sikkerhetskontrollen på turen. Jeg håper jeg får dem med meg også her på Gardermoen, sa han smilende.

Klæbo åpnet mesterskapet i Sør-Korea med en litt skuffende 10.-plass i skiathlon, men deretter vant han alt han stilte opp i. Han tok sprinten på overlegent vis, som Norges ankermann gikk han Norge inn til seier på stafetten med flagget hevet i luften og på lagsprinten tok han gull sammen med Martin Johnsrud Sundby.

Oppmerksomhet

Trønderen håper naturlig nok på norske medaljer på lørdagens avsluttende femmil i Pyeongchang.

– Jeg håper jeg kommer meg opp tidsnok (til å se distansen på TV), for det har blitt litt lite søvn i det siste. Men jeg har tro på at guttene som går kan kjempe i toppen, sa Klæbo.

Oppmerksomheten rundt Klæbo vil neppe avta i tiden som kommer. Det er han fullstendig klar over selv også.

– Jeg trives utrolig godt slik det er nå, og jeg ville ikke ha byttet det ut med noen ting. Det er klart at jeg ser for meg at jeg skal holde på med dette i lang tid, men vi får ta det år for år, sa han torsdag.