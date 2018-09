Administrasjonssjef Espen Bjervig og skipresident Erik Røste har tatt gode grep den siste tiden. Foto: NTB SCANPIX/VG

Norges Skiforbund tar grep: Feigheten som forsvant

LANGRENN 2018-09-28

Ledelsen i Norges Skiforbund har lenge fremstått kronisk bakpå i krevende saker. Nå ser det endelig ut til å være bevegelse fremover i skoene.

28.09.18

Listen er lang over kontroverser der skitoppene har vært lette å kritisere.

Men etter å ha bivånet blant annet regelsurr , sannhetssminke og diverse tvilsomme tolkninger, er det gledelig å se at sjefene plutselig opptrer mer offensivt.

Nå er antallet omdømmebyggende fulltreffere så langt for få til at man kan konstatere om det er et blaff, eller noe som vil vedvare.

Men det er likevel grunn til å stoppe litt opp over at vi har fått se mer «Ledelse med stor L» den siste tiden enn vi har vært vant til.

I forrige uke tok Erik Røste et av de viktigste idrettspolitiske valgene han har tatt på en stund.

Ikke fordi det får direkte innvirkning på noe, men ettersom signaleffekten av å utvise mot er viktig. Og kanskje kan det senke terskelen for hva andre norske idrettsledere våger fremover?

Mens ledelsen i Norges idrettsforbund var passive, og til og med lot et IOC-medlem fronte eget syn, gikk skipresidenten foran og tok etisk ansvar.

Erik Røste var den norske idrettslederen som advarte mot å slippe Russland inn i varmen igjen, uten at de opprinnelige kravene fra Verdens antidopingbyrå (WADA) var oppfylt.

Der andre var opptatt med å uttrykke at de hadde tillit til prosessen , brukte Røste direkte tale da han fortalte Dagbladet om et «ufravikelig krav» , samtidig som han støttet Linda Hofstad Hellelands linje og uttrykte bekymring for tilliten til WADA fremover.

Kudos.

Nå kan NRK fortelle om nok et grep fra ledelsen i skiforbundet, som vitner om en mye mer proaktiv tilnærming enn det som har vært normalen.

Denne gangen er det administrasjonssjef Espen Bjervig som gjør et prisverdig forsøk på å være konstruktiv om et evig krevende tema: Markedsrettigheter.

Etter å ha blitt herjet med av Petter Northug i tidligere tider, prøvde forbundet seg på en diktatorisk linje, der flere uttalelser har vært basert på et svakt juridisk grunnlag.

Men nå har de satt seg ned sammen med managerne til de aller største stjernene og jurister, for å diskutere blant annet sponsorutfordringer, sosiale medier og vektingen mellom individuelle og kollektive behov.

Til grunn for dette ligger det, og det er på høy tid, en erkjennelse av at det er en mismatch mellom landslagsmodellen og hvordan markedet fungerer.

Hvor gode løsninger som vil bli funnet, eller hvor bærekraftig dagens makrosystem er på sikt, er det umulig å si noe sikkert om.

Men det som er åpenbart, er at forbundet øker sannsynligheten for å klare seg, ved å snakke med de sentrale aktørene i stedet for til dem.

Det vil alltid være en spenning mellom ønskene til hver enkelt stjerne og hva som trengs for å få en total til å gå rundt, men det er et syvmilssteg i riktig retning å nå ta utøverne mer på alvor.

Det er for tidlig på året til å si noe om hvordan sesongen blir for dem som skal ha på seg startnummer, men på lederhold er det markant formstigning.

Nå får vi håpe at norske skiledere har tilsvarende fraspark utaskjærs fremover, for i det lukkede internasjonale skiforbundet er det litt av hvert å ta tak i...