Varsler eget sprintlag for langrennskvinnene etter historisk svak rekke

Trener Geir Endre Rogn tror de norske langrennsjentene vil få et eget sprintlag for første gang foran neste vinter.

Seks individuelle verdenscup-sprinter er unnagjort denne vinteren. Det har endt med fem svenske seirer og en russisk. Mens Sverige har hatt minst to jenter på pallen i fem av sprintene, har ingen norske jenter vært på pallen i øvelsen.

Det har aldri før gått seks sprinter i en sesong uten minst én norsk pallplassering før, opplyser VG-sportens faktaekspert Geir Juva.

– Det er en tydelig trend. Den har kommet gradvis de siste årene. Vi må finne på noe lurt for å toppe den fronten igjen. Det er utfordrende, sier Geir Endre Rogn, landslagstrener for kvinnene.

Han er hovedtrener Ole Morten Iversens nærmeste trenerkollega.

– Vi har diskutert en del grep allerede. Vi vil gjøre endringer før neste sesong. Et veldig naturlig grep er å lage et nytt, eget sprintlag som virkelig kan satse på sprint. Det tror jeg kommer til å skje, sier Rogn.

Distanse

Herrelaget har hatt et eget sprintlag, i tillegg til allround-landslag, i over ti år. Det har blitt nevnt for kvinnene i en årrekke, men latt seg vente.

Rogn tror mye distansetrening går på bekostning av sprint.

– Ja, helt klart. I mange år har elitelaget hatt stort fokus på distanse, og da blir man gradvis bedre og bedre på distanse. Men man mister litt av de råeste sprintegenskapene. Det er en utfordring, sier Rogn.

Brit Baldishol, utviklingssjef i langrenn, mistenker det samme.

– Vi må se hva som gjør at vi ikke har hatt så gode sprintere som har kommet opp. Det kan være at det har blitt for mye fokus på distanse. Vi må evaluere det nøye, sier Baldishol.

Tynt bak Caspersen Falla

Maiken Caspersen Falla, som har vunnet 16 sprintrenn i verdenscupen, har foreløpig ikke fått det til å stemme helt denne sesongen.

Og foruten Caspersen Fallas seirer, må vi tilbake til 2. desember 2016 (Heidi Weng på Lillehammer) og 7. mars 2015 (Marit Bjørgen i Lahti) for å finne andre norske sprintvinnere.

Kristine Stavås Skistad virker å være det store sprinthåpet til Norge i fremtiden.

– Juniorlaget er spennende. Dersom de virkelig satser på sprint bør de se at mulighetene for å få gå verdenscup kan komme fort, sier Rogn.

– Hva er forskjellen i treningen for sprintere og distanseløpere?

– Det meste er veldig likt. Men det er litt flere hurtighetsøkter og litt færre hardøkter for sprintere. Det er vanskelig å få til sprintøktene når det blir hardøkt på hardøkt, svarer Rogn.

Mange svensker

Expressen-kommentator Tomas Pettersson har uttalt at fremtiden tilhører Sverige på kvinnesiden.

– Vi følger med og ser at mange svensker kommer. Vi jobber likt som i mange år ut ifra erfaringene om hva som fungerer og ikke. Noen årganger har ikke gått helt der vi forventet, men vi får se for fremtiden, sier Baldishol.

Hun legger til at de norske kvinnenes resultater har vært så gode i mange år, at det har vært vanskelig for unge jenter å gå seg inn i verdenscupen.