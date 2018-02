OVERRASKENDE UTTAK: Tor-Arne Hetland dumpet Holund, og valgte i stedet Didrik Tønseth til herrestafetten. Foto: DELEBEKK, BJORN S.

Hetland er ikke skuddredd

Publisert: 17.02.18 16:24

PYEONGCHANG (VG) Dersom det skal velges et adjektiv som beskriver landslagstrener Tor-Arne Hetland, ligger nok "forutsigbar” nederst i bunken.

Det har så langt vært et flott OL her i Pyeongchang for herrenes landslagstrener.

Etter en stormfull oppkjøring har han fått godt medalje-betalt så langt, selv om Dario Cologna sto i veien for at prikken ble satt over i’en på 15-kilometeren.

Hetland skal selvsagt ha sin del av æren for det Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund har levert på den aller gjeveste arenaen, med en fangst få hadde forutsett før lekene.

Foran søndagens herrestafett tydet mye på at det ville bli ro rundt uttaket, for det lå veldig i kortene at det vi har sett i OL ville danne en helt logisk konstellasjon: Holund-Sundby-Krüger-Klæbo.

Slik gikk det på ingen måte. Tor-Arne Hetland valgte nemlig å overraske stort: Ingen OL-stafett på Hans Christer Holund, løperen som har bronse på skiathlon og sjetteplass på 15-kilometeren.

Grønt lys for Didrik Tønseth, som vi så langt ikke har sett i aksjon i Pyeongchang.

“Magefølelse” er begrunnelsen Hetland gir for valget av Tønseth fremfor Holund.

Om denne følelsen var den optimale for stafettlaget eller ei, vil nok aldri få noe avgjørende svar på.

Norge er nemlig såpass store favoritter at valget av løper på den første klassisketappen neppe får særlig store konsekvenser uansett.

Men det må opplagt være tungt å være Hans Christer Holund i dag.

I tillegg til differansen i OL-meritter fra de siste dagene, er også resultatene fra sesongen for øvrig argumenter det er mulig å legge i Holunds skål på vekten.

Oslo-løperen er nummer syv sammenlagt i verdenscupen så langt, med 684 poeng og et tosifret antall plasseringer innenfor topp 10.

Tønseth fikk mye av sesong-oppladningen ødelagt av en ulykke, og er nummer 14 i verdenscupen med 377 poeng. Han har vært oppe på en annenplass i Ruka, men har færre gode løp å vise til denne vinteren.

Med disse tallene som bakgrunn, får vi virkelig håpe at Tønseth har vist ting på trening, som berettiger at en med så sterke OL-resultater blir vraket. For det er for mange dager mellom stafetten og femmila, til at “spare bein” skulle være noe utslagsgivende argument for å vrake Holund.

Tidligere i sesongen var situasjonen rundt Petter Northug den store snakkisen. Den huskestuen endte med at det, av flere grunner, ikke var i nærheten av at «Northug+OL» ble noen aktuell kombinasjon.

Uten at det betyr at prosessen i høst, under forutsetningene som da rådet, er noe mer greie av den grunn.

Men uttaket det endte med, og valgene underveis i lekene så langt, har Hetland kommet svært godt ut av.

Og selv om han nå opplever at stafett-magefølelsen oppfattes som kontroversiell, vil treneren etter all sannsynlighet få en utmerket dag på jobben i morgen.

Dette er en øvelse der Norge har 13 medaljer siden 1936, derav fire gull.

I 2018 ser vanskelig å se hvem som skal hindre Tønseth, Sundby, Krüger og Klæbo fra at vi trenger alle håndens fingre til å telle gullmedaljer.

Uansett om det var riktig eller galt å vrake en 28-åring fra Lyn.