VERDENSMESTER: Han ble verdensmester til slutt. I sin 11. individuelle VM-start vant han 15 kilometer klassisk i Seefeld i 2019. Han har også tre VM-gull på stafett (2011, 2017 og 2019). Foto: Bjørn S. Delebekk

Martin Johnsrud Sundby gir opp OL – satser på langløp

Etter 62 pall-løp i verdenscupen er det over. Martin Johnsrud Sundby (36) legger opp.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det røper han i siste episode av NRK-serien «Sundby mot verden».

«Jeg er ferdig. Onsdag er mitt siste løp», sier Martin Johnsrud Sundby dagen før hans eneste VM-løp i Oberstdorf ifølge NRK.

– Det blir ikke noen satsing mot OL, avslører Sundby i dokumentaren.

Men helt over er ikke karrieren, nå satser han på langløp.

– Nå satser jeg bare mot de kuleste langløpene kommende sesong, sier han til NRK.

36-åringen tok sin første verdenscupseier i Ruka i Finland i november 2008. Under ski-VM i Oslo for ti år siden tok han bronse på 15 kilometer klassisk og gull på stafetten. Men det individuelle VM-gullet måtte han jobbe for.

Sist sommer ble han trebarnsfar. Med et hektisk familieliv og en trøblete rygg forsøkte han desperat å finne formen og kvalifisere seg til VM i år. Det gikk ikke. Onsdag 3. mars gikk han sitt siste VM-løp, da han sto på startstreken i Oberstdorf med friplass som tittelforsvarer. Han ble nummer syv, 22 sekunder fra pallen.

– Det er vemodig at det er det siste VM-løpet til Martin. Han har vært så sentral i internasjonal langrenn de siste ti årene. Vi har sett stjerner avslutte karrieren før, som Oddvar Brå, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard og Petter Northug, intet varer evig, sa Torgeir Bjørn til VG da.

Sundby VM-debuterte i Liberec i 2009, men han måtte vente ti år før han tok sitt første individuelle VM-gull, da han vant 15-kilometer klassisk i Seefeld for to år siden.

Sundbys eldste sønn Markus er hans aller største supporter:

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum henter frem de helt store ordene når han skal beskrive 36-åringen.

– Martin har betydd ekstremt mye for treningskulturen og fotfølging av mål. Han har gjort jobben min mye enklere, for han har skapt en prestasjonskultur som er helt unik, sier Nossum til VG.

– Etterlater seg en ekstrem arv

Landslagstreneren mener Sundby er hovedgrunnen til at resultatene har vært formidable de to siste verdensmesterskapene med 11 av 12 VM-gull. I tillegg til Sundby har Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo tatt individuelle VM-gull.

– Arven Martin gir fra seg er helt ekstrem, sier Nossum og legger til:

– Petter Northug satte standarden for popularitet og gjorde nasjonalidretten til allemannseie, men Martin har betydd vesentlig mye mer for utøverne på treningsmentaliteten. Han har gått den ekstra mila.

TRENER: Eirik Myhr Nossum (foran) og Martin Johnsrud Sundby med sønnen Markus på fanget etter VM-femmila i Seefeld for to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nossum plasserer Sundby helt der oppe blant de aller beste i langrennshistorien.

– Om man teller mesterskapsgull så har Petter Northug og Dario Cologna flere, men Martin hadde den totale dominansen i flere verdenscupsesonger. Han er en vinnertype og krever mye av folk rundt seg. Det er grunnleggende positivt. Om man tillater seg å høre etter, kan man lære mye av Martin. Personlig har jeg lært veldig mye av ham. Han er en grunn til at jeg fikk jobben i utgangspunktet, sier Nossum, som overtok som landslagstrener etter Tor Arne Hetland etter OL i 2018.

Sundby har enorme 62 pallplasser i verdenscupen. I 2015/2016-sesong var han på verdenscuppallen 16 ganger, 11 ganger sto han øverst. Han vant to OL-gull i 2018, på stafett og lagsprint sammen med Johannes Høsflot Klæbo. Han vant verdenscupen sammenlagt tre ganger (2014, 2016 og 2017). Han ble den første norske herreløperen til å vinne Tour de Ski sammenlagt. Han kom først opp monsterbakken i januar 2014.