Ti år siden Johaugs første VM-gull – hadde ikke hoppet på kongen i dag

OBERSTDORF (VG) I dag er det ti år siden Therese Johaug (32) vant sitt første VM-gull. To dager etter hoppet hun på kong Harald i lutter glede etter gullet på tremila i Holmenkollen.

Tirsdag tok Johaug sitt 12. VM-gull. Onsdag 3. mars er det på dagen ti år siden hun var med å vinne VM-gull på stafett i Holmenkollen sammen med Marit Bjørgen, Vibeke Skofterud og Kristin Størmer Steira. Etter gullet ble de hyllet på Universitetsplassen av titusenvis av mennesker.

Tirsdag var det noen funksjonærer, støtteapparat og journalister til stede da 32-åringen fra Dalsbygda smadret konkurrentene på 10 kilometer friteknikk. Frida Karlsson kom nærmest, 54,2 sekunder bak.

Johaug forteller om forskjellen på gullet i Holmenkollen og gullet tirsdag:

– Det er en jente som står her i dag med ganske mye mer erfaring på baken, og som kanskje er litt mer trygg på seg selv, enn hun var for ti år siden da hun gikk i Holmenkollen, sier Johaug til VG etter sitt andre gull i Oberstdorf-VM.

To dager etter stafettgullet vant Johaug tremila i Holmenkollen.

– Selvsagt var dagen i Kollen den største dagen i hele karrieren min, sier Johaug om sin første individuelle triumf, det andre VM-gullet.

– Hva er forskjellen på følelsen når du vinner gull her i Oberstdorf og i Holmenkollen for ti år siden?

– Det er to vidt forskjellige følelser, i Holmenkollen hadde jeg aldri vunnet et skirenn før, og jeg gjorde det på hjemmebane i en løype smekkfull av folk. Her i dag er jeg mer fornøyd med den indre idrettsgleden, ved å få til det aller beste løpet i karrieren min på en sånn dag. Og at jeg klarer å gå så godt på ski og disponere kreftene rett, å stå løpet ut, svarer Johaug.

GULLRUS: Therese Johaug tok ut alt hun hadde av glede etter VM-gullet på tremila i Holmenkollen i 2011 da hun møtte Kong Harald på kongetribunen. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Etter tremila i Holmenkollen var hun sa glad at hun visste nesten ikke hva hun skulle gjøre. Så hva er da mer naturlig enn å hoppe på kong Harald? Johaug tok sats og hoppet inn i armene hans med hele seg.

– Hadde kong Harald vært her i dag, hadde du hoppet på ham?

– Nei. (Mye latter.) Men han hadde nok fått en klem om det ikke hadde vært for corona, svarer Johaug.

Tre gull bak Bjørgen

Etter to VM-gull i 2011, ble det to nye i Val di Fiemme i 2013, to år senere økte Johaug til tre gull i Falun. Hun var ute av VM i Lahti i 2017 på grunn av en dopingdom. I 2019 var hun tilbake i VM i Seefeld og tok tre nye gull. Det var første gang hun vant alle de tre distanserennene. Det gjentar hun om hun vinner tremila i Oberstdorf lørdag. Og sjelden, eller aldri, har vel et VM hatt en større gullfavoritt enn Johaug.

– I løpet av disse ti årene med VM-gull, i hvilket mesterskap har du vært i best form?

– Jeg følte meg i veldig bra form i Seefeld, og også nå føler jeg meg i veldig bra form. Så det er kanskje de siste årene, svarer Johaug.

Svenske Frida Karlsson var nærmest Johaug både på 15 kilometer fellesstart med skibytte og på 10-kilometeren. Foran stafetten mener hun at Sverige må stenge ned landet:

Johaug er den eneste av de norske damene som har tatt medalje på distanserenn så langt i VM. Johaug har prikket inn toppformen, igjen.

– Jeg tror det er mye med erfaring og rutine å gjøre, sier Johaug.

Landslagstrener Ole Morten Iversen hadde knapt ord til å beskrive Johaug etter enda ett gull.

– Det at hun vinner med så mye, hun er i en klasse for seg. Det er ubeskrivelig bra, sier Iversen.

Marit Bjørgen har 12 individuelle VM-gull. Med seier lørdag er Johaug bare to bak.