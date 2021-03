VEKSLING: Eldar Rønning sendte Chris Jespersen ut med et dårlig utgangspunkt – og det ble ikke noe bedre. Foto: Heiko Junge / NTB

Opplevde smørebom under OL i Sotsji i 2014: − Forferdelig følelse

OSLO/OBERSTDORF (VG) Eldar Rønning og Chris Jespersen var to av Norges fire ulykksalige menn på herrestafetten under OL i 2014.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vet da f*** hva det er, men jeg sitter bom fast, sa Eldar Rønning til VG den gang og forklarte at det norske laget ble rammet av en smørefiasko.

Norges førstemann på OL-stafetten i 2014 føler med svenskene.

– Det er jo helt jævlig. På det nivået her så har man ikke kjangs med dårligere ski, i hvert fall med så dårlige ski som det så ut som svenskene hadde, sier Rønning til VG i dag.

– Jeg vet jo hvor kjedelig det er. Det er en forferdelig følelse, sier Chris Jespersen, som gikk andreetappen.

Sverige var favoritter før kvinnestafetten, men smurte seg helt vekk og endte til slutt to minutter bak Norge. Etter stafetten tok den svenske smøresjefen på seg all skyld.

Duoen fra klassisketappene på Norges herrelandslag i 2014 minnes at svenskene da mente at det ble for enkelt å skylde på dårlig glid.

– Jeg tror ikke det bare er skiene hos de norske, sa svenskenes Daniel Richardsson i pressesonen i Sotsji i 2014.

Det husker Rønning og Jespersen godt.

– Vi fikk bare beskjed om at det var vi som var dårlige. Det var ikke vits å skylde på skiene. Det blir spennende å høre hva slags trening de har gjort de siste dagene. Det skal godt gjøres å komme i så dårlig form så fort, sier Jespersen humoristisk – før han legger til:

– Nei da, jeg skjønner vel at de hadde ræva ski. Det er ikke mulig å bli så ræva på kort tid.

– Svenskene var litt cocky og mente at det ikke var dårlige ski, men det var det jo, i hvert fall sett i ettertid når man ser på resultatene før og etter. Det var ikke noe tvil. Jeg husker at svenskene antydet at det bare var en dårlig unnskyldning, sier Eldar Rønning.

TRØST: Chris André Jespersen var sjanseløs da skiene ikke spilte på lag under herrestafetten i 2014. Foto: Heiko Junge / NTB

Denne vinteren har det bygget seg opp en ordkrig mellom de svenske og norske langrennsjentene. Eldar Rønning sier at han synes svenskene har bidratt til at kvinnestafetten får en ekstra dimensjon.

– Jeg synes det er veldig artig og forfriskende at det kommer noen svensker og fyrer opp stemningen. Nå har vært Therese (Johaug) veldig suveren lenge, men nå kommer svenskene og er litt mer utadvendt og cocky.

– Jeg var veldig klar på at damestafetten i dag var mer interessant enn herrestafetten fordi det er litt mer ordkrig og duell. Det er ikke sånn på samme måten i morgen. Det er kjempebra at de er litt tøffe.

GNIR DET INN: De norske jentene hoppet inn i NRK-intervjuet og jublet rett foran Sveriges ankerkvinne Frida Karlsson. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– De har vært veldig offensive de svenske jentene, sånn sett litt artig at de får en liten en på trynet, sier Jespersen.

Han legger imidlertid til at han gjerne skulle sett at det ble mer spennende og at han ikke unner noen den følelsen av å gå på håpløse ski. Av VMs mange skjebner møtte svenskene på en av de verste.

– Det er rett og slett flaut å gå. Det kjente jeg veldig på og det tror jeg Charlotte Kalla følte på i dag.

– Jeg merket det allerede etter starten at det ikke var sånn som det skulle være. Så må jeg bare tenke litt om jeg skulle henge med helt til det sier full stopp eller om jeg skulle henge med sånn brukbart, sier Jespersen om rennet i 2014.

Eldar Rønning sier at det ikke er enkelt å skylde på andre.

– Smøreteamet jobber ræva av seg og de gangene jeg har vunnet har jeg alltid hatt veldig gode ski og ofte bedre ski enn konkurrentene. Det er tøft å innrømme at skiene er dårlige. Man ser på svenskene når de blir intervjuet i dag at de ikke direkte at det var smørebom, men det var helt tydelig at det var en skikkelig bom.