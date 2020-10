DOMINERENDE: Therese Johaug har dominert kvinnelangrenn, her fra Skitouren i Trondheim sist vinter. Til vinteren kan corona bli trøbbelet for arrangørene. Foto: Terje Pedersen

FIS-sjef: Forberedt på flere corona-avlysninger i vinter

Norske løpere har kritisert opplegget for skisesongen. Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, innser nå at den truende corona-situasjonen kan stoppe deler av verdenscupen i vinter.

For mindre enn 10 minutter siden

Når verdenscupen starter i finske Kuusamo i slutten av november er det startskuddet for rundt 40 internasjonale skirenn i løpet av snaue fire måneder i en rekke ulike land. Det har fått flere norske løpere til å steile.

– Jeg tror vi kommer til å ha noen konkurranser, men jeg er ikke sikker på at vi får arrangert hele kalenderen. Men det er bra å se sterk motivasjon hos arrangørene og jeg tenker at alt som kunne bli gjort er gjort. Selvsagt kommer det til å bli noen utfordringer, men jeg veldig optimistisk med tanke på at vi får arrangert noen renn, sier Mignerey til VG.

les også Therese Johaug: Tviler på sesongplanen

Maiken Caspersen Falla mente overfor VG at utøvere og støtteapparatene blir utsatt for en ekstrem risiko ved å kjøre den terminlisten som er nå. Samtidig er smittetallene i både Norge og Europa på vei oppover denne høsten.

– Selvsagt er det å forbli hjemme og ikke gjøre noe sikrere enn det å reise rundt. Men dette gjelder ikke bare utøvere. Det er situasjonen til vanlige folk også, sier renndirektør Pierre Mignerey, i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det er nasjonale myndigheter som bestemmer skjebnen til verdenscuparrangementene i de ulike landene. Tirsdag ble smittevernprotokollen til verdenscupåpningen i Kuusamo godkjent av finske myndigheter.

– Vi har ikke selv myndighet til å sette FIS-regler for hele sesongen, sier Mignerey.

Det betyr også at det kan bli ulike regler under etappeløpet Tour de Ski, som arrangeres i både Sveits og Italia. Men FIS prøver nå blant annet å etablere et slags smittepass i form av en app som skal hjelpe utøverne å rapportere om testing og hvor de har oppholdt seg.

I starten av mars var det full fest rundt løypene i Holmenkollen til tross for corona-advarsler:

Det er nå usikkert om positive corona-tester i et lag vil føre til startnekt og karantene for resten av laget.

– Det vil ikke bli egne FIS-regler. Man skal følge de nasjonale reguleringene. Hvert corona-tilfelle vil bli rapportert til myndighetene. I noen land vil det kanskje få konsekvenser for resten av laget og i andre land ikke, sier Mignerey til VG.

les også Falla mener FIS er naive: – Utsetter oss for en ekstrem risiko

Rennleder for den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen, Torbjørn Broks Pettersen, sier at rennene der går som planlagt, selv med de siste corona-restriksjonene fra regjeringen. Det blir begrensninger på hundre løpere i herreklassen og 80 løpere i dameklassen.

– På Beitostølen er det bare nasjonale løpere. Det er ingen internasjonale løpere som reiser inn. Det finnes noen internasjonale løpere med fast bopel i Norge. De får lov til å gå. Før har både russere og franskmenn ligget på samling og gått konkurransene, sier Broks Pettersen til VG.

Han er også rennleder under verdenscupen på Lillehammer første helgen i desember. Smittevernprotokollen for dette arrangementet er nå til behandling hos FHI.

– På Lillehammer er det mye større utfordringer. Der skal folk inn fra hele verden. Det blir et større regime før løperne kan flytte inn på utøverhotellet, sier rennlederen.

Det innebærer at lagene blir fraktet fra Gardermoen til et hotell der de må oppholde seg til de er corona-testet og testen er negativ. Deretter vil utøverne trolig måtte testes på nytt før helgen forteller rennlederen.

Publisert: 28.10.20 kl. 10:20