Golberg lettet etter gullet: − Snål følelse å stå her

OBERSTDORF (VG) Pål Golberg hadde en marerittetappe og ga Norge et dårlig utgangspunkt. Etterpå takket han lagkameratene.

– Det er litt snål følelse å stå her og ha gull. Det er takket være tre andre sterke løpere. Jeg er veldig glad for å være en del av Norge i dag. Jeg er ydmyk og glad for at jeg fikk være på dette laget, sier Golberg til NRK.

Pål Golberg tapte nesten minuttet på første-etappen av stafetten i VM etter at han tabbet seg ut med klisterski. Resten av feltet valgte rubbski.

– Det er vanskelig å beskrive. Jeg kjente ved første stavtak at dette kom til å bli tungt. Det var en dårlig avgjørelse av meg, sier Golberg til VG.

Ved første veksling var russerne i soleklar tet med Aleksej Tsjervotkin.

– Jeg prøvde ikke å rykke, men gikk i mitt eget tempo. Jeg prøvde å fokusere på utforkjøringene. Skiene var veldig bra, sier Tsjervotkin til russiske Match TV.

Norge og Pål Golberg var nummer ti - hele 56,6 sekunder bak Tsjervotkin.

– Veldig mange hadde tapt så utrolig mye mer enn det Golberg gjorde. Han har en veldig viktig del av den gullmedaljen, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen i NRKs studio.

Golberg valgte klisterski i det tette, våte snøværet, mens han forteller at resten av feltet gikk for rubbski.

Nordmannen fikk anbefalt å gå på klisterski senest tre minutter før start, men angrer på at han ikke overstyrte valget og gikk for rubbski.

– Jeg hadde ikke noen god følelse når jeg så hva alle andre gikk på. I dag hadde jeg ikke selvtillit til å overstyre det, sier Golberg til VG.

– Jeg hadde alle muligheter å velge det samme som alle andre. Vi sa i går at vi skulle velge det sikre. I dag gjorde jeg vel ikke det, sier Golberg.

På andre-etappe gikk Emil Iversen forrykende. Han sendte Hans Christer Holund ut i ledelse med Finland. Ivan Jakimusjkin fikk det blytungt og vekslet 24 sekunder bak teten.

– Jeg hadde kjempegode ski. Vi er så sterke at vi har en sikkerhetsventil på at det kan skjære seg litt og allikevel går det bra. Vi er sammen om dette og jeg skal gi Pål en god klem nå, sier Iversen til VG.

- Det var forferdelig. Skiene gikk ikke, sier Jakimusjkin.

VGTVs eksperter Niklas Dyrhaug, Thomas Alsgaard og Mikael Gunnulfsen, alle meritterte langrennsløpere, fikk vondt av Golbergs dårlige ski.

– Fytti. Nå synes jeg synd på Pål. Det er et mareritt for Golberg, sier Dyrhaug.

Tidligere smøresjef for landslaget, Knut Nystad, sier til VG at noen har gode rubbski og andre gode klisterski.

– Som det ser ut nå har russerne truffet veldig bra. Resten av feltet er stort sett ganske likt. Det er små marginer, i går var det Sverige som feilet. I dag er det Norge som feiler, sa Nystad til VG mens første-etappe pågikk.

Han sier Norge har hatt strålende ski til nå i mesterskapet, og at man som smører vil være mest mulig usynlig.

– Man ønsker bare å gi utøverne et verktøy som er i stand til å kjempe om de medaljene som er der. Når man ser sånne ting som skjer, blir man frustrert og lei seg. Man får bare lyst til å be om unnskyldning til løperne og Norge, sier Nystad.

– Trøsten til Pål er et alle ser hva som skjer. Han må ha de dårligste skiene i feltet. Det er vanskelig å gjøre det noe bedre på sånn materiale, sier Mikael Gunnulfsen på VGTV.

Iversen hentet altså inn det Golberg hadde tapt. Hans Christer Holund forbedret Norges posisjon og vekslet 25,5 sekunder foran Frankrike og Sverige. Johannes Høsflot Klæbo fikk et forsprang på 35 sekunder ned til russiske Alexander Bolsjunov.

Det forspranget hentet russeren inn, men mot slutten var Klæbo suveren og sikret gullet.